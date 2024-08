Radsport: Wout van Aert hat bei der Vuelta a Espana 2024 seine zweite Etappe gewonnen. Der Belgier durfte am Ende der siebten Etappe jubeln, nachdem zuvor zahlreiche Fahrer dem Tempo des Hauptfeldes nicht mehr folgen konnten. Damit feiert Wout van Aert – man mag es kaum glauben – seinen ersten Sieg auf spanischem Boden.

Van Aert siegt auch dank Sepp Kuss

Dass die siebte Etappe der Vuelta a Espana so selektiv werden würde, hätte wohl kaum jemand erwartet. Doch die Mannschaft Bora – hansgrohe wollte auf dem 180,5 Kilometer langen Teilstück von Archidona nach Cordoba wieder gut machen, was sie gestern angerichtet haben. Doch Leader Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale) ließ sich nicht abhängen. Dafür wurden aber zahlreiche Sprinter distanziert, so dass Wout van Aert (Visma – LAB) am Ende leichtes Spiel hatte. Der Belgier gewann seine zweite Etappe vor Mathias Vacek (Lidl – Trek) und Pau Miquel (Kern Pharma). Zuvor wurden Solo-Attacken von Marc Soler (UAE) und Pavel Sivakov (UAE) vereitelt. Einen großen Anteil an der Einholung der Ausreißer hatte Sepp Kuss (Visma – LAB), der fast im Alleingang für den Zusammenschluss gesorgt hat.

Der einsame Xabier Isasa

Vor dem Start der heutigen Etappe sind alle Experten davon ausgegangen, dass der Tagessieger im Sprint ermittelt wird. Dass die Etappe am Ende doch so hart ausgefahren wird, hat wohl kaum jemand geahnt. Dennoch hat sich zu Beginn des Rennens nur ein mutiger Mann in die Offensive gewagt. Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi) war viele Kilometer ganz allein unterwegs. Schlussendlich hatte der Spanier aber natürlich keine Chance tatsächlich um den Etappensieg zu fahren.