Bulls E-Bikes 2025: Zum kommenden Modelljahr zeigen die Kölner viele Modelle mit dem neuen Bosch Performance Line CX. Darunter sind neue E-Racing-Modelle, dazu Fullys aller Preisklassen und interessante Urban- und SUV-Bikes, die viel Komfort und Alltagsnutzen versprechen.

Bei Bulls in Köln dreht sich fast alles ums Mountainbike. Die Marke mit dem erfolgreichen Rennteam hat vom günstigen Alu-Hardtail bis zum siegesgewohnten Marathon-Fully eine große Modellpalette zu bieten – und fürs kommende Modelljahr sind zahlreiche Modelle mit dem neuen Bosch CX geplant. Die neue Drive Unit ist mit den bekannten Leistungswerten – 85 Nm Drehmoment, 600 Watt Maximalleistung und ein Unterstützungsfaktor bis zu 3,4 – eine Macht auf dem Trail und seit der Einführung der ersten Version vor zehn Jahren Antrieb der Wahl aller Fans des „Uphill Flow“. In dieser Hinsicht sah Bosch keinen Grund für Updates; weiterentwickelt wurden allerdings die Sensorik des Antriebssystems sowie das Getriebe. Und mit neuen Komponenten ist ein komplettes Ökosystem entstanden, das speziell aufs E-MTB abgestimmt wurde.

Neuer Bosch CX mit optimierter Sensorik

Bei der 5. Generation des Antriebs werden Pedalkraft, Beschleunigung und Fahrparameter wie Steigungs- und Neigungswinkel sowie Erschütterungen mit bisher nie erreichter Präzision gemessen, sodass die Antriebsunterstützung noch feinfühliger agieren kann. Eine komplette Entkoppelung des Getriebes bei Bergabfahrten trägt gemeinsam mit anderen Maßnahmen zu einer weiteren Geräuschreduzierung bei; durch die Verwendung von Recycling-Materialien ist das gesamte System nachhaltiger geworden. Das neue MTB-spezifische Purion-400-Display, neue PowerTube-Akkus mit 600 und 800 Wh sowie verbesserte Individualisierungs-Optionen in der Ebike Flow App sorgen ebenfalls für ein Fahrerlebnis auf neuem Niveau.

Und das bietet Bulls Fahrerinnen und Fahrern jeder Couleur, von Urban Biking bis zu E-Racing. Für letzteres ist in Köln das BULLS Sonic EN-R Team zuständig: Der Spezialist für die wegweisende Renndisziplin erlaubt mit 29/27,5-Zoll-Laufradmix und 170/160 mm Federweg vorne/hinten extremen Enduro-Einsatz und ist dazu sehr hochwertig ausgestattet: Verbaut sind die kabellose elektronische Schaltung SRAM XX Eagle Transmission AXS, ein Carbon-Cockpit sowie ein leichter Systemlaufradsatz ist das BULLS; Vollcarbonrahmen und 600-Wh-Akku tragen zum geringen Gesamtgewicht bei. Den harten Belastungen der E-Rennen ist das EN-R mit Details wie Alu-Skidplate und Oversize-Steuerlager gewachsen. Zur teuren Team-Version mit Top-Ausstattung gesellen sich zwei weitere Modelle, das Sonic EN-R für 6.799 Euro sowie das Sonic EN-R für 7.999 Euro.

BULLS Sonic EN-R Team

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 600

Gabel: RockShox ZEB Ultimate 170 mm

Dämpfer: RockShox Vivid Ultimate 160 mm

Schaltung: SRAM XX Eagle Transmission AXS 12-fach

Bremsen: MAGURA Gustav Pro 220/203 mm

Laufräder: Mavic Deemax Enduro

Preis: 9.999 Euro

AllMountain-Fully mit integrierter Lichtanlage

Abseits der extremen Spezialisierung des E-Rennsports bringt Bulls vielseitige Fullys mit dem neuen Bosch CX, die sich neben dem aktualisierten Antrieb durch interessante Features auszeichnen. Dazu gehört das preislich interessante Bulls Sonic AM 1 mit 150 mm Federweg vorne wie hinten, dessen Highlight eine revolutionäre Lichtanlage ist: Wie viele andere Bulls-Bikes ist es mit dem neuen MonkeyLink Kurvenlicht ausgestattet, das komplett ins Steuerrohr integriert ist und im 120-Grad-Winkel die Fahrbahn ausleuchtet. Seine Lichtstärke ist auf alltagstaugliche 30 Lux begrenzt; wer ausgedehnte Nachtfahrten plant, montiert eine Akkuleuchte nach Wahl an Helm oder Lenker. Zum Kurvenlicht kommt das MonkeyLight Twinlight am Heck – helle Rückleuchten in den Kettenstreben, die für komplette StVZO-Tauglichkeit sorgen. Das 29-Zoll-Bike basiert auf einem Carbon-Hauptrahmen und kommt mit 800-Wh-Akku, Elfgang-Schaltung und solider Ausstattung inklusive Dropper Post und 2.4er Schwalbe Magic Mary.

Bulls Sonic AM 1

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 800

Gabel: SR Suntour Zeron 36 Air, 150 mm

Dämpfer: RockShox Delux Select+ RT, 150 mm

Schaltung: Shimano Deore XT 11-fach

Bremsen: Shimano SM-RT30 203/203 mm

Laufräder: Radiale MTB 30

Preis: 5.799 Euro

Innovationsmodell mit ABS

Ein echtes „Innovationsmodell“, wie Bulls es nennt, ist das Bulls Sonic AM 4 ABS. Neben dem neuen Bosch CX bietet das All-Mountain-Modell das optimal integrierte und extrem praktische MonkeyLight Kurvenlicht auf, dazu die Twinlight-Rückleuten, außerdem das neue Antiblockiersystem von Bosch, das die Magura-Bremsanlage auf den MTB-Einsatz hin optimiert. Das ABS unterstützt bei harten Bremsmanövern am Kurveneingang wie leichtem Anbremsen auf rutschigem Untergrund. Carbon-Hauptrahmen und Alu-Hinterbau sorgen für ein optimales Verhältnis von Stabilität und Gewicht; mit jeweils 150 mm Federweg ist der Twentyniner auch auf schweren Strecken zuhause. Top ist die Komplettierung mit elektronischer SRAM-Schaltung; Bulls steuert ein edles Carbon-Cockpit sowie den Radsatz der Eigenmarke Rumble bei.

Bulls Sonic AM 4 ABS

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 800

Gabel: SR Suntour Aion 36 Air, 150 mm

Dämpfer: RockShox Delux Select+ RL, 150 mm

Schaltung: SRAM S-Series Eagle AXS Transmission 12-fach

Bremsen: MAGURA Gustav Pro ABS 203/203 mm

Laufräder: Rumble Impeller Pro

Preis: 7.199 Euro

Als AllMountain-Allrounder präsentiert Bulls das neue Copperhead EVO AM 2, welches zum vergleichsweise knappen Preis von 5.199 Euro viel zu bieten hat. Seine 140-mm-Gabel wird von 150 mm Federweg am Heck ergänzt; ein Highlight des Carbon-Bikes mit 29-Zoll-Laufrädern ist die voll integrierte Lichtanlage, bestehend aus „MonkeyLink Twinlight“-Rückleuchten sowie dem brandneuen MonkeyLink Steering Light. Komplett im Steuerrohr versenkt, leuchtet der Strahler die Fahrbahn breitflächig aus und bietet abends auf dem Trail wie bei der Alltagsnutzung viel Sicherheit. Sparsam zeigt sich das Bulls Copperhead EVO AM 2 höchstens bei der Zehngang-Schaltung, die allerdings solide und breit aufgestellt ist.

Bulls Copperhead EVO AM 2

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 800

Gabel: Bulls Lytro 34 Air Boost 2CR DS, 140 mm

Dämpfer: SR Suntour Edge X-2CR, 150 mm

Schaltung: Shimano Cues 10-fach

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203 mm

Laufräder: Bulls DDM-30

Preis: 5.199 Euro

Preislich sehr interessant ist das Bulls LT EVO CX AM, das trotz Vollfederung und interessanter Ausstattung unter der 4.000-Euro-Grenze bleibt. Mit 140 mm Federweg vorne wie hinten ist es durchaus langhubig zu nennen, dazu mit bissigen 2.6 Zoll breiten Schwalbe Smart Sam ausgestattet – ein Fahrwerk also, dass große Reserven hat. Auch eine Dropper Post mit viel Verstellweg ist an Bord, sodass anspruchsvolle Offroad-Touren aller Art drin sind. Trotz komplettem Aluminiumrahmen ist das Bike kaum schwerer als deutlich teurere Carbon-Modelle. Bulls spezifiziert die Twinlight-Rückleuchten, die im Straßenverkehr für Sichtbarkeit von hinten sorgen; ein Frontscheinwerfer muss man selbst anbringen. Sparsam zeigt sich das LT EVO CX AM nur bei der Schaltung: Neun Gänge sind eine Sache, der 11-36er Kranz ist jedoch deutlich zu kurz übersetzt. Hier sollte der Nutzer bzw. die Nutzerin nachrüsten, soll das Bike in anspruchsvollem Gelände genutzt werden.

Bulls LT EVO CX AM

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 600 / 800

Gabel: RockShox 35 Gold RL, 140 mm

Dämpfer: SR Suntour Edge X-R, 140 mm

Schaltung: Shimano Alivio 9-fach

Bremsen: Shimano BR-MT200 180/180 mm

Laufräder: Bulls DDM-30

Preis: ab 3.899 Euro

Spannende Alltags- und Tourenbike mit dem neuen Bosch CX

Am E-Trekkingbike setzt Bulls den neuen Bosch CX ebenfalls ein – zum Beispiel am Bulls Cross Lite EVO 1. Als komfortabler Allrounder mit 100-mm-Luftfedergabel ist das Modell in drei Rahmenformen erhältlich und sorgt mit aufrechter Sitzhaltung für Komfort und Sicherheit; Bosch Intivua-100-Display plus Mini Remote erlauben eine einfache Bedienung des Antriebssystems. Anders als bei den E-MTBs sind hier beide Akku-Größen des neuen Bosch CX verfügbar, 600 und 800 Wattstunden. Die Zehngang-Schaltung des Cross Lite EVO ist dem Einsatzzweck entsprechend etwas enger abgestuft; komplett integrierte Leitungen sorgen für einen eleganten Look. Pannenfeste Schwalbe-Reifen und ein mit 70 Lux sehr heller Strahler sorgen für Sicherheit im Alltag.

Bulls Cross Lite EVO 1

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 600 / 800

Gabel: SR Suntour Mobie-25 Air LOR, 100 mm

Schaltung: Shimano Deore 10-fach

Bremsen: Shimano BR-MT200 180/180 mm

Laufräder: Bulls DDM-30

Preis: ab 4.399 Euro

Mit dem Bulls Sturmvogel EVO präsentieren die Kölner eine neue Version ihres fast schon klassischen E-Urbanbikes. Bislang war das Sturmvogel mit Brose-Motor verfügbar; nun kommt eine Variante mit dem neuen Bosch CX dazu. Mit starrer Gabel, breiten Reifen und Riemenantrieb ist es auf maximale Wartungsarmut im Alltag ausgerichtet; das ins Steuerrohr des Aluminiumrahmens integrierte MonkeyLink-Scheinwerfer frischt den bekannten Look des Sturmvogel deutlich auf. Ein Plus in Sachen Optik sind auch die komplett innenliegenden Leitungen für eine extrem glattflächige Silhouette sorgt. BULLS bietet das neue Sturmvogel mit 600 oder 800 Wattstunden an; zum „Intuvia 100“-Display kommen Mini Remote am Lenker und System Controller im Oberrohr. E-Bike-spezifische Fünfgang-Nabenschaltung und Zahnriemen sind perfekt auf den Alltagseinsatz abgestimmt; für Fahrkomfort sorgen die breiten Gravel-Reifen von Schwalbe.

Bulls Sturmvogel EVO

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 600 / 800

Gabel: Alu starr

Schaltung: Shimano Inter-5 E

Bremsen: Shimano BR-MT200 180/180 mm

Laufräder: Bulls DDM-30

Preis: ab 4.399 Euro

Mit dem Iconic EVO FS 1 und seinen Schwestermodellen stellt Bulls praktisch ein neues Modell vor, was das vollgefederteE-SUV bisher doch nur mit Diamantrahmen verfügbar. Mit dem neuen Bosch CX ausgestattet und nur mit 800-Wh-Akku verfügbar, stellt dieses Alltags- und Touren-Fully satte 120 mm Federweg zur Verfügung und ist damit auch für groben Untergrund perfekt vorbereitet. Die Sitzhaltung ist angenehm aufrecht; eine Dropper Post mit 125 bis 170 mm Verstellweg dient hier hauptsächlich komfortablem Auf- und Absteigen. An steilen Waldwegen senkt sie jedoch auch den Körperschwerpunkt stabilitätsfördernd ab. Ausreichend groß ist der Übersetzungsumfang der Zehnfach-Kassette; die solide Bremsanlage kommt von Tektro. Auch an diesem Bike kommt das neue Bulls-Kurvenlicht zum Einsatz, das hier freilich als Hauptscheinwerfer dient und von daher etwas heller sein könnte.

Bulls Iconic EVO FS 1

Motor: Bosch Performance Line CX GEN5

Akku: Bosch Powertube 800

Gabel: Bulls Lytro 34 Air LOR, 120 mm

Dämpfer: SR Suntour Edge X-2CR, 120 mm

Schaltung: Shimano Cues 10-fach

Bremsen: Tektro HD-M530 203/180 mm

Laufräder: Bulls DDM-30

Preis: 5.399 Euro

