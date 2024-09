Die neue e*thirteen Sidekick-Nabe

Innovative Nabe sagt Pedalrückschlag den Kampf an:

Produktnews: Mit Beginn der Hinterradfederung stellte sich ein bis dahin unbekanntes Phänomen ein: Der Pedalrückschlag. Die Hersteller versuchen seither mit unterschiedlichsten Ansätzen und Federungskonzepten das Problem in den Griff zu bekommen. Eine sehr innovative Lösung kommt jetzt aus dem Hause e*thirteen. Die neuen Sidekick-Naben der US-amerikanischen Schmiede isolieren den Antriebsstrang von der Hinterradfederung und sollen somit effektiv den Pedalrückschlag eliminieren.

Bei gefederten Hinterbauten wird der Pedalrückschlag durch eine Verlängerung der oberen Kettenlinie beim Einfedern verursacht. Bedingt hierdurch zieht die Kette am Hinterrad und an der Kurbel. Besonders betroffen, aber nicht nur, sind Eingelenker. Die e*thirteen Sidekick-Naben isolieren den Antriebsstrang von der Hinterradfederung und verhindern somit einen Pedalrückschlag. Sidekick-Naben verfügen hierfür über einen innovativen Freilaufmechanismus, der den Antriebsstrang beim Ausrollen vom Hinterrad trennt. Diese einzigartige Funktion und ein einstellbarer Leerweg verhindern Pedalrückschlag und sollen somit die Federungsleistung und den Fahrkomfort bei vollgefederten Fahrrädern erheblich verbessern. Zudem werden Kettenschläge und Antriebsvibrationen herausgefiltert, was für eine leisere und ruhigere Fahrt sorgt.

Wie funktioniert das System?

Ein proprietärer Freilaufmechanismus trennt den Antriebsstrang beim Ausrollen vom Hinterrad, und ein einstellbarer Leerweg filtert Rückschlag und Kettenvibrationen, bevor sie die Pedale erreichen. Sidekick beseitigt die Grundursache des Problems somit vollständig an der Quelle, im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt, bei denen ein Pedalrückschlag auftreten muss, bevor ein Teil davon eliminiert wird. Beim Ausrollen hält eine Feder die Sperrklinken ausgekuppelt. Wenn mit dem Pedalieren begonnen wird, hebt ein Mechanismus, den e*thirteen Sperrklinkenschieber nennt, die Sperrklinken in Position, sodass sie in die Sperrklinke einrasten können. Der Sperrklinkenschieber verfügt über drei Einstellungen (12°, 15° und 18°) , sodass der Fahrer den Leerbereich und die daraus resultierende Stärke des Rückschlagschutzes einstellen kann.

Das e*thirteen Sidekick-Lineup

Das Lineup umfasst neben der Nabe auch die Grappler Flux- und Sylvan Sidekick-Räder, die sowohl als Aluminium- als auch Carbon-Variante angeboten werden. Diese Räder sind für Aggressive-Trail-, Enduro- und Downhill-Fahrten optimiert und passen laut e*thirteen perfekt zu Mountain- und Class-1-E-Bikes. Grappler Flux-Felgen sind sowohl für den Wettkampfrennfahrer als auch für den leidenschaftlichen Enthusiasten maßgeschneidert und in den Varianten Enduro und Downhill erhältlich. Sylvan Sidekick All Mountain-Räder revolutionieren den Markt für leichte MTB-Räder, indem sie die gleiche Nabentechnologie wie die im Weltcup eingesetzten Grappler Sidekick-Räder verwenden, kombiniert mit asymmetrischen Sylvan-All-Mountain-Felgen mit niedrigem Profil.

Rear Hubs Spezifikationen

Driver: XD, Microspline, HG, mini-HG, 7-speed integrated cassette

Size: Boost, Super Boost, 157x12mm, 148mm DH

Gewicht: Boost (XD) 452g / Super Boost (XD) 450g / 157x12mm (7-speed) 652g / 148mm DH (mini-HG) 459g

Preis: 499,95 Euro, 589,95 Euro 7-speed integrated cassette

Front Hubs Spezifikationen

Size: Sidekick SL 110x15mm Boost / Sidekick 110×15/20mm Boost

Gewicht: Sidekick SL 132g / Sidekick 196g

Preis: 169,95 Euro

Video: e*thirteen Sidekick Wheels & Hubs

Web: www.ethirteen.com