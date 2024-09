Radsport: Der Belgier Tim Merlier und die Niederländerin Lorena Wiebes sind in Belgien ins EM-Trikot gesprintet. Für Medaillen des Bund Deutscher Radfahrer sorgte einmal mehr der Nachwuchs. Messane Bräutigam gewann Silber im Straßenrennen der Juniorinnen. Niklas Behrens wurde in der Klasse U23 ebenfalls Vize-Europameister.

Nach 222,8 Kilometern von Heusden-Zolder nach Hasselt stand fest, wer das begehrte EM-Trikot für zwölf Monate tragen darf. Tim Merlier aus Belgien gewann den Massensprint vor Olav Kooij aus den Niederlanden und Madis Mihkels aus Estland. Damit ist die Taktik der Belgier voll aufgegangen, gleich mehrere Top-Sprinter an den Start zu schicken. Bester Deutscher wurde Max Walscheid auf Rang zwölf. Im Straßenrennen der Frauen hat sich Lorena Wiebes zum zweiten Mal zur Europameisterin gekürt. Die Niederländerin war im Sprint ihren Konkurrentinnen deutlich überlegen. Neben ihr auf dem Treppchen stehen die Italienerin Elisa Balsamo und die Polin Daria Pikulik. Die Österreicherin Kathrin Schweinberger verpasste mit Rang sechs nur knapp eine Sensation.

Tim Merlier European Champion on the road!

Unbelievable if you see that he has some chain problems in the sprint. He looks down twice when he’s in the wheel of Philipsen, loses a lot of positions and still manages to win somehow. Insane. #Limburg2024 pic.twitter.com/fxyr0owhOa

— Cyclocross24.com (@cyclocross24) September 15, 2024