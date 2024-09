Radsport: Pablo Castrillo hat seine zweite Vuelta-Etappe gewonnen. Der Spanier war Teil einer großen Fluchtgruppe und konnte sich im Schlussanstieg als klarer Außenseiter gegen namhafte Kontrahenten durchsetzen. In der Gesamtwertung rücken Primoz Roglic und Enric Mas weiter an Ben O’Connor heran.

Castrillo bezwingt Vlasov & Sivakov

Er ist jetzt schon einer der ganz großen Gewinner dieser Vuelta a Espana. Pablo Castrillo (Kern Pharma) hat nach der 12. auch die 15. Etappe für sich entschieden. Der Spanier war Teil einer großen Fluchtgruppe und im Schlussanstieg dann gemeinsam mit Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) und Pavel Sivakov (UAE) unterwegs. Und auch wenn es so aussah, als könne er das Hinterrad der beiden kaum halten, so belehrte er sie und uns Zuschauer auf den letzten Kilometern eines Besseren. Immer wieder kam er heran, forcierte selbst das Tempo und schüttelte sie schließlich ab. Nach 143 Kilometern von Infiesto nach Valgrande-Pajares darf er damit seinen zweiten Profisieg – und gleichzeitig seinen zweiten bei dieser Vuelta – feiern.

Roglic erhält 20 Sekunden Zeitstrafe

Hinter dem Kampf um den Tagessieg entbrannte der Kampf um die Gesamtwertung. Nach einer starken Vorarbeit von Florian Lipowitz (Bora – hansgrohe) ging Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) in die Offensive. Doch der Slowene geriet kurz später selbst ins Hintertreffen, als Enric Mas (Movistar) ihn stehen ließ. Einmal mehr aber schien sich der Spanier zu übernehmen, so dass Roglic wieder aufschließen konnte und schlussendlich zeitgleich mit ihm ins Ziel kam. Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale) hingegen verlor mit 38 Sekunden erneut wertvolle Zeit. Eigentlich wäre Roglic nun nur noch 43 Sekunden hinter dem Australier. Doch wegen einer Zeitstrafe in Höhe von 20 Sekunden beträgt der Rückstand nun doch noch 1:03 Minuten. Roglic erlitt erneut eine Reifenpanne und fuhr zu lange und zu dicht hinter dem Mannschaftswagen, so dass der Jury nichts anderes übrig blieb, als einzugreifen.

La imagen de la ́ ‍♂️ Así fue el trascoche de Roglic tras su cambio de bicicleta por el que fue sancionado con 20 segundos en @lavuelta#LaVuelta24 | #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/LQjAWAen7U — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 1, 2024