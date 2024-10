E-MTB / TEST: Das Thok TP4-R kommt mit dem neuen Bosch CX (Gen. 5) Motor. Konzipiert ist es als ultimatives E-Allmountain, das einfach alles mitmachen soll. In unserem Kurztest finden wir heraus, ob dieses Versprechen eingehalten wird?



Thok TP4-R: E-Allmountain oder gar E-Enduro?

Mit dem neuen Thok TP4-R verfolgt das junge italienische Unternehmen den Ansatz „Made in EU“. Der moderne Carbon-Rahmen wurde im eigenen Haus in Italien entwickelt. Auch die Produktion hat Thok nach Italien geholt. In Kombination mit dem neuen Bosch CX Motor, den Magura Bremsen und den Schwalbe Reifen bezeichnet Thok sein neues E-Bike gerne als italienisch-deutsche Zusammenarbeit. Überhaupt ist der Entwicklungsprozess des TP4 sehr innovativ: Der erste fahrbare Prototyp wurde komplett aus Aluminium gedruckt. Das sorgt zum einen für eine kurze Entwicklungszeit und zum anderen können schnell verschiedene Geometrien und Einstellungen getestet werden, um das perfekte Bike zu erschaffen. Getestet wird übrigens von einem der Gründer höchstpersönlich: Stefano Migliorini ist ehemaliger BMX-Weltmeister und Downhill-Profifahrer und lässt seine Erfahrungen mit Leidenschaft in die Entwicklung einfließen.

Das futuristische Rahmen-Design des TP4 entstammt der Handschrift des renommierten Designers Aldo Drudi. Das E-Bike kommt in der dezenten Farbe Cloud Dust Grey. Außerdem bietet Thok eine Limited Edition in Iridescent Snow an. Sie hört auf den Namen TP4 LTD und ist auf 30 Stück limitiert. Besonders interessant für deutsche Käufer: Das Thok TP4 ist auch über JobRad erhältlich.

Daten & Ausstattung des Thok TP4-R

Einsatzgebiet: Trail, Allmountain, Enduro

Trail, Allmountain, Enduro Rahmenmaterial: Carbon

Carbon Federweg: 160 mm vorne, 150 mm hinten

160 mm vorne, 150 mm hinten Laufradgröße: 29″, dank Flip Chip 27,5″ hinten möglich

29″, dank Flip Chip 27,5″ hinten möglich Größen: S, M, L, XL

S, M, L, XL Modelle: TP4-R, TP4-LTD (limitiert auf 30 Stück)



TP4-R, TP4-LTD (limitiert auf 30 Stück) Preis: TP4-R: 7.190 € , TP4 LTD 10.490 €

TP4-R: 7.190 € , TP4 LTD 10.490 € Unser Testmodel: Größe L, Testfahrer 180 cm



Ausstattung

Das Herzstück, der moderne Carbon-Rahmen wird wie eingangs erwähnt in Italien gefertigt. Dabei kommen moderne Carbonfasern wie die hochmodulige T1000-Carbonfaser zum Einsatz. Durch Einsatz der Autoklav-Technik werden die verschiedenen Fasern speziell angeordnet und in einem Druckbehälter und Druck und Wärme gehärtet. Auf diese Weise entsteht ein moderner Rahmen, der durch die verschiedenen Fasern über eine hohe Bruchfestigkeit bei geringem Gewicht verfügt. Dank des Flip Chips kann der Hinterbau auch mit 27,5 Zoll Laufrad gefahren werden – oder man passt die Geometrie für mehr Uphill- oder Downhill-Performance an.





Verbaute Komponenten

Seitens der Komponenten setzt Thok auf hochwertige, verlässliche Komponenten – nicht jedoch Highend, um den Preis in akzeptablen Dimensionen zu halten. So verzögert eine Magura MT5 zuverlässig jede rasante Abfahrt. Überhaupt legt Thok beim TP4-R Wert auf europäische Komponenten: Neben Magura werden DT Swiss Laufräder verbaut; seitens des Antriebs setzt man auf Bosch. Hauseigene Komponenten inklusive der Variostütze mit 200 mm Hub bei Rahmengröße L runden die stimmige Ausstattung ab. Geschaltet wird mit einem verlässlichen Shimano SLX – XT Mix. Das Fahrwerk arbeitet mit hochwertigen Fox-Federelementen: Die Float 36 Performance Federgabel und der FOX Float X-Dämpfer gehören zwar nicht zu den Highend-Produkten aus dem Hause Fox – sie verrichten ihren Dienst aber zuverlässig und sind für den Großteil der potenziellen Käufer völlig ausreichend.

Motor & Akku

Zwar mag die Revolution beim neuen Bsch CX (Gen 5) ausgeblieben sein, trotzdem ist klar: Thok verbaut im TP4-R einen top Motor, dessen fünfte Generation für deutlich mehr Spaß auf dem Bike sorgt. Die Eckdaten mit 85 NM und 600 W Maximalleistung entsprechen zwar den Vorgängermodellen, auf dem Trail lässt sich aber alles besser kontrollieren. Durch die erhöhte Sensorenanzahl und die damit verbundene bessere Ansteuerung gibt das Motor-System eigentlich immer die passende Leistung zur aktuellen Fahrsituation. Der Motor schiebt nicht zu stark, hört nicht zu abrupt auf – das fördert den Fahrspaß und die Erfolgsquote besonders in steilen, technischen Anstiegen ungemein. Außerdem ist er während der Fahrt kaum zu hören: Kein Klappern, nichts! Den neuen Bosch CX (Gen 5) Motor hatten wir bereits auf dem Prüfstand. Einen ausführlichen Test findest du hier:

Standardmäßig liefert Thok das TP4-R mit einem 800 Wh Akku. Auf Anfrage sind auch die kleineren und damit leichteren Akkus mit 600 und 400 Wh erhältlich. Außerdem gibt es noch den optionalen Range-Extender mit 250 Wh. Insgesamt können also maximal 1050 Wh zur Verfügung stehen. Dieser Ansatz gefällt uns sehr gut, denn so können Käufer je nach örtlichen Gegebenheiten und Körpergewicht eine persönliche Akku-Auswahl treffen, ohne unnötig viel Akku-Gewicht durch die Gegend zu fahren. Leichte Personen mit kürzeren Hometrail-Runden können beispielsweise den 400 Wh Akku wählen und den Range-Extender für längere Ausfahrten dazu kaufen. Wer dagegen in Alpennähe wohnt und primär auf großen Touren unterwegs ist, greift zum 800 Wh Akku.

Der Akku selbst kann über eine integrierte Ladebuchse geladen werden. Oder man entnimmt ihn durch das Lösen des Deckels am Unterrohr sowie einer Schraube, die den Akku fixiert. Die unkomplizierte Entnahme des Akkus ermöglicht es auch, jederzeit eine andere Akku-Größe nachzurüsten.





Geometrie

Darf es etwas aus der breiten Masse hervorstechen? Ja, und das ist gut so! Neben den langen Kettenstreben spendiert Thok dem TP4 einen mit 79° sehr steilen Sitzwinkel. Das erklärt die hervorragenden Uphill-Eigenschaften, auf die wir gleich noch eingehen werden. Gleichzeitig ist der Lenkwinkel mit 64,5° für ein E-Allmountain vergleichsweise flach. Thok gelingt es hier, die Klettereigenschaften eines Allmountains mit den Abfahrtseigenschaften eines Enduros zu kombinieren.

Flip Chip High 152,2 mm Federweg Größe S M L XL Sitzrohr 395 410 430 465 Oberrohr 560,1 579,9 601,7 623,5 Tretlagerhöhe 359,5 359,5 359,5 359,5 Tretlagerabsenkung 19 19 19 19 Kettenstreben 459 459 459 459 Sitzwinkel 79 79 79 79 Lenkwinkel 64,5 64,5 64,5 64,5 Steuerrohrlänge 100 110 120 130 Radstand 1236,6 1248,4 1272,7 1297 Stack 598,8 609,3 618,3 627,4 Reach 447 457 477 497 Flip Chip Low 150,8 mm Federweg Größe S M L XL Sitzrohr 395 410 430 465 Oberrohr 560,1 579,9 601,7 623,5 Tretlagerhöhe 350,5 350,5 350,5 350,5 Tretlagerabsenkung 28 28 28 28 Kettenstreben 459 459 459 459 Sitzwinkel 78,5 78,5 78,5 78,5 Lenkwinkel 64 64 64 64 Steuerrohrlänge 100 110 120 130 Radstand 1238,9 1249,7 1274 1299,3 Stack 598,8 609,3 618,3 627,4 Reach 447 457 477 497

Test: Das Thok TP4-R auf dem Trail

Das Testgebiet

Für diesen Kurztest konnten wir das Thok TP4-R noch vor Veröffentlichung auf den Trails rund um Turin testen. Neben gemütlichen Trail-Uphills locken auch extrem steile Abschnitte mit Stufen bergauf und sorgen damit für einige Herausforderungen nahe am Limit des möglichen. Die Abfahrten sind vielseitig: Steile, technische Trails mit leichtem Bikepark-Charakter wechseln mit flowigen Natur-Trails und verwinkelten Kurven – inklusive spaßiger Herausforderungen diverser Felsblöcke in unterschiedlichsten Positionen: ausweichen, durchschlängeln, drüber springen, oder als Absprung verwenden. Einzig in grobem Downhillgelände konnten wir das Thok TP4-R nicht testen.

Fahreigenschaften Uphill

Um es kurz zu machen: Das Thok TP4-R reiht sich weit oben in der Lister der E-MTBs mit den besten Klettereigenschaften ein. Trotz der vergleichsweise aufrechten Sitzposition wirkt das E-Bike auch in sehr steilen Anstiegen nicht hecklastig. Zu verdanken hat es diese Eigenschaft dem steilen Sitzwinkel und den langen Kettenstreben. In Kombination mit den neu entwickelten Schwalbe-Radialreifen und der überarbeiteten Motor-Steuerung des Bosch CX (Gen 5) erklimmt man spielerisch und mit viel Spaß jeden noch so steilen Anstieg! Das Vorderrad bleibt am Boden, die Traktion auf losem Untergrund ist sehr gut. Aber auch wenn es gemütlicher zu geht, macht das E-Bike Spaß. Besonders hier wirkt die aufrechte Sitzposition komfortabel, auch bei sehr ausgedehnten Touren und Anstiegen.





Fahreigenschaften Downhill

Mit seiner modernen Geometrie und den 160 sowie 150 mm Federweg reiht sich das Thok TP4-R schon fast im E-Enduro Segment ein. Dementsprechend lässt es sich auch fahren. Das Fahrwerk ist sehr schluckfreudig und nimmt auch kleinste Stöße sehr gut ab. Dank des progressiven Hinterbaus versackt man aber nicht im Federweg – das Fahrwerk liefert immer genügend Gegendruck, so dass man mit dem E-Bike auch gerne an kleinen Kanten oder Sprüngen abzieht. Diese Eigenschaft lassen das Bike in Kombination mit dem langen Radstand sicher auf dem Trail liegen. Die Grenzen des TP4-R liegen dadurch im sehr engen, verwinkelten Gelände und in extrem technischem Gelände. Aber auch diese lassen sich durch den Flip Chip und die Option auf ein 27,5 Zoll Hinterrad deutlich verschieben, so dass in nahezu allen Fällen der Fahrer der limitierende Faktor sein wird.







