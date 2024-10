Verlosung Hiplok D1000: Das neue Schloss der britischen Anbieters ist teuer, aber dafür unerreicht sicher. Sein spezieller Stahl soll selbst dem Winkelschleifer trotzen, womit das bullige Bügelschloss den Fahrradknackern weit voraus ist. Velomotion verlost vier Exemplare des Sicherheits-Utensils, mit dem die Eigentümer draußen geparkter Bikes wieder ruhig schlafen können

Die Rüstungsspirale dreht sich weiter: Soeben hat die Elektroindustrie die Zunft der Fahrraddiebe mit dem Akku-Winkelschleifer beschenkt, da lassen sich die bösen Fahrradschloss-Spezialisten schon wieder etwas einfallen. Mit neuen Legierungen, speziellen Ummantelungen und cleveren Materialquerschnitten stemmen sich die Bügelschlösser der aktuellen Generation dem Biss des Sägeblatts entgegen; nach einer Zeit der Unsicherheit ist es heute also wieder möglich, sein teures Bike wirksam gegen alle möglichen Aufbruchsversuche zu schützen.

Allerdings gilt jetzt auch wieder die alte Daumenregel, dass ein gutes Schloss zehn Prozent vom Fahrradwert kostet. Und beim E-Bike mit einem Durchschnittspreis von rund 3.000 Euro ist das – genau, ein ganz schöner Batzen Geld.

Was man dafür bekommt? Etwa das Hiplok D1000 für 279,99 Euro, das mit einem Gewicht von 1.800 Gramm und seiner bulligen Form schon optisch und haptisch Sicherheit verspricht. Vor allem aber verwendet der britische Anbieter Ferosafe, das neue Wundermaterial der Sicherheitsbranche, dessen Hersteller extreme Widerstandsfähigkeit gegen Sägen, Bohren, Schleifen und andere Zerstörungsmethoden hervorhebt. Das Hiplok D1000 ist damit eines von nur neun Fahrradschlössern am Markt, die über das „Powered Cycle Diamond“-Siegel von Sold Secure verfügen, der britischen Zertifizierungsstelle für Sicherheitsprodukte. Mehr Sicherheit geht aktuell nicht, und auch auf längere Sicht sollte das Schloss aus Spezialstahl top ausgestatteten Fahrraddieben eine Nasenlänge voraus sein – vielleicht bis zum ersten funktionsfähigen Laserschwert.

Das Hiplok D1000 kommt mit drei Schlüsseln und ist angenehm gummiert; eine Schlüsseldichtung schützt den Schließzylinder vor Witterungseinflüssen. Als Zubehör gibt es eine gepolsterte Transporttasche, die eine klapperfreie Befestigung am Bike ermöglicht. Und natürlich ist der Ferosafe-Bügel so groß dimensioniert, dass er um alle gängigen Rahmenrohr-Durchmesser passt – das Unterrohr von E-Bikes mit integriertem Akku natürlich ausgenommen.

Lust auf einen Test? Wer die örtlichen Panzerknacker auf die Probe stellen will oder einfach nur Angst ums draußen abgestellte (E-) Bike hat, kann mit Velomotion eines von vier Hiplok D1000 gewinnen, die uns Hiplok-Partner Uvex zur Verfügung gestellt hat. Wie üblich muss nur unsere Preisfrage richtig beantwortet werden – und dann viel Spaß mit einem neuen Fahrradschloss, an dem sich die Unterwelt die Zähne ausbeißen wird.

Rechtliches Hiplock D1000 Verlosung:

Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2024