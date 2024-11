Radsport: Jonas Vingegaard hat mit einer Aussage im dänischen Fernsehen Spekulationen weiter angeheizt. Der zweifache Toursieger spielt laut eigenen Aussagen ernsthaft mit den Gedanken, 2025 auch den Giro d’Italia in Angriff zu nehmen.

In dieser Saison hat Tadej Pogacar (UAE) alle überrascht. Der Slowene gewann – entgegen aller Erfahrungen seit 1998 – neben dem Giro d’Italia auch die Tour de France. Somit war er gleich bei seiner ersten Italien-Rundfahrt erfolgreich. Gleiches möchte nun wohl auch Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) probieren. Zumindest berichten davon aktuell zahlreiche Medien, weil sie die Aussagen Vingegaards auf dem dänischen Fernsehsender TV2 gehört haben.

Jonas Vingegaard:

„Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, dass ich den Giro fahre. Vielleicht werde ich den Giro fahren. Wir haben aber noch nichts entschieden. Das machen wir später.“

Wenn man sich die Aussagen von Jonas Vingegaard aber genauer anhört, erkennt man, dass die Tour de France bei ihm weiterhin Priorität hat. Der Däne will nach 2022 und 2023 seinen dritten Toursieg. In diesem Jahr allerdings war er gegen seinen Haupt-Kontrahenten Tadej Pogacar chancenlos. Vermutlich auch, weil er nur wenige Monate zuvor einen schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt verkraften musste.

Jonas Vingegaard:

„Wenn ich denke, dass das Double eine gute Vorbereitung ist und ich eine Siegchance sehe, wäre es meiner Meinung nach großartig, den Giro zu fahren. Aber es sollte nicht auf Kosten des Toursieges gehen.“

Noch nicht festlegen möchte sich Jonas Vingegaard bezüglich eines Startes beim Giro d’Italia außerdem, weil die Strecke noch nicht veröffentlicht werden konnte. Dies hätte eigentlich schon im November passieren sollen. Die spanischen Sportzeitung AS berichtet nun aber, dass die Präsentation erst für den 13. Januar 2025 geplant ist. Viele Fahrer werden dann schon voll in der Saisonvorbereitung stecken und sich gezwungenermaßen entschieden haben, welche Rennen sie fahren und welche nicht.

Jonas Vingegaard went wild at Visma in Copenhagen today. He commandeered the elevator and started cycling around the offices!

