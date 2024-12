News. Campagnolo wird ab Januar 2025 wieder ein prominenter Akteur in der World Tour sein. Das italienische Traditionsunternehmen, bekannt für seine hochpräzisen Fahrradkomponenten, hat eine vierjährige Partnerschaft mit dem französischen Team Cofidis unterzeichnet. Diese Kooperation markiert eine bedeutende Rückkehr von Campagnolo auf die große Bühne des professionellen Radsports.

Die Zusammenarbeit umfasst die vollständige Ausstattung der LOOK Cycle-Räder des Herren- und Damenteams. Cofidis entschied sich nach umfangreichen Tests und Analysen für Campagnolo-Komponenten, die in enger Abstimmung mit den Technikern des Teams und des Radherstellers LOOK konfiguriert wurden.

Innovationen für den Rennalltag

Die Ausstattung der LOOK-Räder spiegelt die hohen Anforderungen des Profi-Radsports wider.

Super Record Wireless Schaltgruppe: Die elektronische Schaltung zeichnet sich durch präzise Gangwechsel, kraftvolle Bremsleistung und individuell anpassbare Einstellungen aus. Die MyCampy 3.0-App unterstützt die Fahrer zusätzlich, indem sie eine nahtlose Integration von Einstellungen und Datenmanagement ermöglicht.

Bora ULTRA WTO Laufräder: Diese High-Performance-Laufräder bieten maximale Steifigkeit dank der G3-Einspeichung. Sie minimieren Energieverluste und ermöglichen den Athleten, ihre volle Leistung auf die Strecke zu bringen. Abhängig von den Rennbedingungen können Fahrer zwischen verschiedenen Profilhöhen und Tubeless-Reifen wählen, um aerodynamische Effizienz und Stabilität zu maximieren.

Zeitfahr-Spezifikationen: Das Bora ULTRA WTO TT-Scheibenrad bietet mit einem Gewicht von nur 930 Gramm und CULT-Lagern ideale Voraussetzungen für Zeitfahrrennen.

Campagnolo: Eine Marke mit Tradition und Vision

Mit einer 90-jährigen Geschichte, 43 Tour-de-France-Siegen und über 1.600 internationalen Patenten steht Campagnolo für Innovation und Qualität im Spitzenradsport. Die Rückkehr zur World Tour unterstreicht das Engagement der Marke, durch kontinuierliche Forschung und Produktentwicklung Maßstäbe zu setzen.

Die Partnerschaft zwischen Campagnolo und Cofidis vereint Tradition und technologische Exzellenz, um in der World Tour 2025 neue Maßstäbe zu setzen. Beide Seiten profitieren von einer Zusammenarbeit, die auf Präzision, Leistung und Innovation ausgerichtet ist. Damit bleibt Campagnolo ein zentraler Akteur im professionellen Radsport.

WEB: campagnolo.com