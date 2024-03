Die Rennräder der WorldTour Teams 2024: Die Frühjahrsklassiker sind im vollen Gang und spätestens nach Mailand Sanremo dürfte jeder eingefleischte Radsportfan schon mal einen Blick auf die teilweise neuen WorldTour Teams der Saison 2024 geworfen haben. Neben den verschiedensten Transfers findet jedes Jahr auch ein Wechsel der Sponsoren statt und so kommt es, dass die Teams mit neuen Rädern und neuen Ausrüstern zu sehen sind. Wir haben dafür eine Übersicht erstellt und zeigen die Rennräder der WorldTour Teams 2024.

Welcher Profi fährt in der Saison 2024 auf welchem Rennrad und welche neuen Ausrüster sind bei den Teams mit an Bord und sorgen für neue Komponenten, Schaltgruppen, Laufräder und vieles mehr?

In der Vergangenheit gab es im Fahrerfeld häufig eine Übermachtstellung von Specialized, die teilweise sogar drei Teams bei der Tour de France am Start hatten. In 2024 gibt es mit Specialized, Canyon und Willier nun drei Radhersteller, welche jeweils mit zwei Teams in der WorldTour vertreten sind. Specialized setzt weiterhin auf die Mannschaften Soudal Quick-Step und Bora-hansgrohe und auch der deutsche Hersteller Canyon bleibt seinen Teams Alpecin-Deceuninck sowie Movistar treu. Ein zweites Team dazu bekommt der italienische Hersteller Willier, der in 2024 nicht nur beim Team Astana Qasaqztan, sondern ganz frisch auch bei der französischen Mannschaft Groupama-FDJ einsteigt. Letztere geben den langjährigen Partner Lapierre ab, der kein WorldTour Team mehr ausstattet. Etwas verwunderlicher ist an dieser Stelle, dass auch der Schweizer Hersteller BMC ist nicht mehr in der ersten Liga des Radsports zu finden ist. Das französische Team Decathlon AG2R Citroën, bekommt mit neuem Namenssponsor auch die Rennräder von Decathlon, welche unter der Marke Van Rysel laufen.

Auch bei den Komponenten gibt es einige Veränderungen, was aber den Trend der letzten Jahre bestätigt. Der traditionsreiche, italienische Hersteller Campagnolo ist 2024 nicht mehr in der WorldTour zu finden. Insgesamt 14 Teams setzen auf Shimano Komponenten mit Bora-hansgrohe, Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek und Movistar fahren vier Mannschaften mit Sram-Schaltgruppen.

Die Rennräder der WorldTour Teams 2024 im Überblick

Alpecin-Deceuninck

Räder / Rahmen: Canyon Aeroad CFR, Canyon Ultimate CFR

Komponenten: Shimano

Laufräder: Shimano

Reifen: Vittoria

Arkea – B & B Hotels

Räder / Rahmen: Bianchi Oltre RC, Bianchi Specialissima RC

Komponenten: Shimano

Laufräder: FSA Vision

Reifen: Continental

Astana Qazaqstan Team

Räder / Rahmen: Willier Filante SLR, Willier 0 SLR

Komponenten: Shimano

Laufräder: Vision

Reifen: Vittoria

Bahrain Victorious

Räder / Rahmen: Merida Scultura, Merida Reacto

Komponenten: Shimano

Laufräder: Vision

Reifen: Continental

Bora-hansgrohe

Räder / Rahmen: Specialized Tarmac SL 8

Komponenten: Sram

Laufräder: Roval

Reifen: Specialized

Cofidis

Räder / Rahmen: Look 795 Blade RS

Komponenten: Shimano

Laufräder: Corima

Reifen: Michelin

Decathlon AG2R Citroën

Räder / Rahmen: Van Rysel RCR Pro, Van Rysel XCR

Komponenten: Shimano

Laufräder: Swiss Side

Reifen: Continental

EF Education

Räder / Rahmen: Cannondale SuperSix EVO LAB71, Cannondale SystemSix Hi-MOD

Komponenten: Shimano

Laufräder: Vision

Reifen: Vittoria

Groupama-FDJ

Räder / Rahmen: Wilier Filante SLR

Komponenten: Shimano

Laufräder: Shimano

Reifen: Continental

Ineos Grenadier

Räder / Rahmen: Pinarello Dogma F

Komponenten: Shimano

Laufräder: Shimano

Reifen: Continental

Lidl-Trek

Räder / Rahmen: Trek Madone SLR 9, Trek Émonda SLR 9

Komponenten: Sram

Laufräder: Bontrager

Reifen: Pirelli

Intermarché-Wanty

Räder / Rahmen: Cube Litening C:68X AIR, Cube Litening C:68X AERO

Komponenten: Shimano

Laufräder: Newmen

Reifen: Continental

Movistar

Räder / Rahmen: Canyon Aeroad CFR, Canyon Ultimate CFR

Komponenten: Sram

Laufräder: Zipp

Reifen: Continental

Soudal Quick-Step

Räder / Rahmen: Specialized Tarmac SL 8

Komponenten: Shimano

Laufräder: Roval

Reifen: Specialized

Team DSM Firmenich Post NL

Räder / Rahmen: Scott Foil RC, Scott Addict RC

Komponenten: Shimano

Laufräder: Shimano

Reifen: Vittoria

Team Jayco Alula

Räder / Rahmen: Giant Propel Advanced SL, Giat TCR Advanced SL Disc

Komponenten: Shimano

Laufräder: Cadex

Reifen: Vittoria

Team Visma – Lease a Bike

Räder / Rahmen: Cervelo R5, Cervelo S5

Komponenten: Sram

Laufräder: Reserve

Reifen: Vittoria

UAE Team Emirates

Räder / Rahmen: Colnago V4Rs

Komponenten: Shimano

Laufräder: Enve

Reifen: Continental