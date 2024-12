Radsport: Nach vielen guten Jahren hat Bahrain – Victorious in der Saison 2024 einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. 14 Siege und 44 weitere Podiumsplatzierungen klingen zwar auf den ersten Blick gut, doch die Top-Ergebnisse bei wichtigen Rennen halten sich in Grenzen. 2025 soll es wieder besser werden. Die Hoffnungen ruhen auf Lenny Martinez.

Bahrain – Victorious 2024: Absturz von #6 auf #17

Durch zahlreiche Top-Resultate bei Eintagesrennen und Rundfahrten hat sich die Mannschaft Bahrain – Victorious in den Vorjahren zu einem der besten Teams der Welt entwickelt. 2024 jedoch lief alles andere als nach Wunsch. Zu viele Leistungsträger sind in die Jahre gekommen und die Entwicklung der jüngeren Profis stagnierte teilweise. Übrig blieben nur vier Siege auf WorldTour-Niveau. Santiago Buitrago gewann eine Etappe bei Paris Nizza, Phil Bauhaus ein Teilstück bei Tirreno – Adriatico, Torstein Traeen jubelte bei der Tour de Suisse und Matevz Govekar gelang bei der Tour of Guangxi ein versöhnlicher Saisonabschluss. Viele zweite und dritte Plätze hübschen die Statistik auf, aber der ganz große Coup gelang 2024 eben nicht. Immerhin: Hoffnungen machen die jungen GC-Fahrer. Santiago Buitrago fuhr bei der Tour de France auf Rang zehn, Antonio Tiberi beim Giro d’Italia sogar auf Platz fünf. Trotzdem rutscht das Team im UCI-Ranking von Platz 6 auf Platz 17 ab – ein deutliches Zeichen dafür, dass dieses Jahr auch die Teamleitung nicht zufriedenstellen kann.

Die Zukunft heißt Lenny Martinez

Obwohl die guten Ergebnisse aus den Vorjahren nicht wiederholt werden konnten, verlor das Team Bahrain – Victorious auf dem Transfermarkt nicht die Nerven. Ganz im Gegenteil: Die Transfers wirken äußerst durchdacht und werden das Team auf das nächste Level heben. Star-Verpflichtung ist zweifelsohne Lenny Martinez. Der junge Franzose soll bei Bahrain – Victorious eine Entwicklung zum GC-Kapitän nehmen. Neben Tiberi und Buitrago hätte man dann drei jüngere Profis, die bei einer Grand Tour das Potential haben sollten oben anzugreifen. Unter den neun Neuzugängen befinden sich neben Martinez drei weitere absolute Top-Talente. Max van der Meulen aus den Niederlanden, Vlad van Mechelen aus Belgien und Zak Erzen aus Slowenien wird schon seit geraumer Zeit ein Riesen-Talent nachgesagt. Das Team verlassen werden – Stand jetzt – acht Fahrer. Mit Wout Poels ist darunter auch jemand, der jede Saison für Punkte gesorgt hat. Doch der Niederländer ist mittlerweile auch schon 37 Jahre alt. Auch der Deutsche Jasha Sütterlin verlässt die Mannschaft. Insgesamt wird das Team also jünger und stellt klar, dass man künftig im GC angreifen möchte.