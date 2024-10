Radsport Transfers: Bei seinem neuen Team Bahrain – Victorious wird Lenny Martinez zum GC-Kapitän. Der kletterstarke Franzose soll in den kommenden Jahren eine Grand Tour gewinnen – bestmöglich die Tour de France. In unserer neuen Rubrik stellen wir euch die spannendsten Transfers der Saison vor und schüren damit schon jetzt Vorfreude auf das kommende Jahr.

Lenny Martinez ist jung, aber erfahren

Obwohl er erst 21 Jahre alt ist, haben wir von Lenny Martinez bereits einiges gesehen. In seinen zwei Jahren bei Groupama – FDJ gewann der Franzose sechs Rennen und bestritt zwei große Landesrundfahrten. Er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er zurecht als eines der größten Talente im Straßenradsport gehandelt wurde. Großgeworden in der Equipe continentale Groupama – FDJ, sozusagen der Nachwuchsmannschaft seines noch aktuellen Teams, sucht er jetzt aber nach einer Veränderung. Es zieht ihn zu Bahrain – Victorious. Ein herber Verlust für die französische Equipe, die mit ihm als Person sicherlich die Hoffnung hegte, doch bald wieder einen französischen Toursieger stellen zu können.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Team Bahrain Victorious (@teambahrainvictorious)

Vom Etappenjäger zum Klassementfahrer?

Bei Bahrain – Victorious ist man sehr glücklich über diesen Transfer-Coup. Das Team macht keinen Hehl daraus, was in Zukunft mit Lenny Martinez geplant wird. Manager Milan Erzen äußerte sich nach bekanntwerden des Wechsels äußerst zuversichtlich: „Als wir dieses Projekt 2017 starteten, träumten wir davon, mit einem französischen Fahrer bei der Tour de France auf dem Podium zu stehen. Wir glauben, dass Lenny uns diese Chance gibt.“ Und auch der Fahrer selbst blickt seiner Zukunft optimistisch entgegen: „Das Projekt rund um die Mannschaft und mich hat mich überzeugt. Gemeinsam haben wir große Ambitionen und ich bin überzeugt, dass wir Großes erreichen werden.“ Damit dürfte klar sein, dass ihn sein neuer Arbeitgeber nicht mehr als Etappenjäger sieht, sondern als kompletten Klassementfahrer.

Lenny Martinez hat Schwächen im Zeitfahren

Dass Lenny Martinez einer der talentiertesten Kletterer im Peloton ist, dürfte in den vergangenen zwei Jahren niemandem entgangen sein. Aber die Tatsache, dass er bei Rundfahrten bislang nicht wirklich erfolgreich auf die Gesamtwertung fahren konnte, ebenfalls. Lenny Martinez ist keine 1,70 m groß und wiegt nur etwas mehr als 50 kg. Er bringt die perfekten Maße mit für einen Bergkönig der Tour de France, aber kann er tatsächlich um das Gelbe Trikot kämpfen? Seine Schwächen liegen ganz offensichtlich im Zeitfahren. Bei seinem Gewicht fällt ihm der Kampf gegen die Uhr schwer. In der Ebene hat er zu kämpfen, so bald Seitenwind droht und er sich gut positionieren muss. Mit seinen erst 21 Jahren hat er noch Zeit, diesen Schwächen entgegenzuwirken. Gelingt ihm das, darf Bahrain – Victorious vielleicht wirklich von einem Tour-Podium träumen.