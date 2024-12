Radsport: Mittlerweile zählt das Team EF Education – EasyPost zu den Konstanten in der WorldTour. In den Bergen mit Richard Carapaz, im Sprint mit Marijn van den Berg und bei Klassikern mit Alberto Bettiol wusste die Mannschaft aus den USA stets zu überzeugen.

EF Education – EasyPost 2024: Viele Fahrer überzeugten

„Wir wollen nicht das beste Team der Welt sein, sondern das coolste.“ Das waren die Worte des Managements vor einigen Jahren. Mittlerweile hat sich EF Education – EasyPost aber dennoch zu einem der stärksten Teams des Straßenradsports entwickelt. Um die Teilnahme an der WorldTour muss längst nicht mehr gezittert werden. Auf Rang zwölf im UCI-Teamranking liegend, kratzt man nun seit einiger Zeit konstant an den Top Ten – und das, obwohl man bei nahezu keinem Rennen wirklich Favoriten ins Rennen schicken kann. Das Erfolgsgeheimnis ist die Breite des Kaders. Richard Carapaz gewann eine Etappe bei der Tour de France und der Tour de Romandie, wurde Gesamtvierter der Vuelta a Espana. Alberto Bettiol durfte sich das Italienische Meistertrikot überstreifen und war außerdem bei Mailand-Turin erfolgreich. Aufsteiger des Jahres aber ist Marijn van den Berg. Der Niederländer entschied zwei Etappen und die Gesamtwertung der Région Pays de la Loire Tour sowie ein Teilstück in Katalonien für sich und fuhr bei bedeutenden Eintagesrennen mit den Besten mit – noch ohne Top-Ergebnis. Aus deutscher Sicht aber freuen wir uns vor allem über Georg Steinhauser. Der Sohn von Tobias Steinhauser gewann sensationell eine Etappe des Giro d’Italia und mit etwas mehr Glück hätten es sogar zwei sein können.

Namen gehen, Potential kommt

Mit Rigoberto Uran wird eine echte Radsport-Legende in diesem Winter seine Karriere beenden. Der Kolumbianer wird in seinem Land als Nationalheld verehrt und dem Team sicher fehlen. Doch als Leistungsträger wird er – so knallhart muss man sein – nicht mehr benötigt. Auch Andrey Amador hängt sein Fahrrad an den Nagel. Alberto Bettiol wechselte bereits im Oktober zu Astana, wird der Mannschaft vor allem bei den Klassikern nun fehlen. Gleiches gilt für den deutschen Jonas Rutsch. Und auch der Schweizer Stefan Bissegger verlässt das Team. Dennoch dürfte man sich in dieser Transferperiode eher verstärken als verschlechtern. Denn einige Fahrer mit viel Potential kommen ins Team. Alex Baudin zum Beispiel ist erst 23 Jahre alt und hat in dieser Saison gezeigt, dass er ein künftiger GC-Fahrer sein könnte. Madis Mihkels gilt als absolutes Sprinter-Talent, gewann letztes Jahr bereits eine Etappe bei der Deutschland Tour. Und die beiden Italiener Samuele Battistella und Vincenzo Albanese, sowie Dänemarks Kasper Asgreen, sind zwar keine Youngster mehr, aber mit unter 30 Jahren haben auch sie ihren Zenit noch nicht erreicht. Wir können also davon ausgehen, dass EF Education – EasyPost auch in der kommenden Saison einige gute Ergebnisse einfahren wird.