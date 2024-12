Radsport: Die Nummer #1 der Saison 2024 ist das UAE Team Emirates. Wie überlegen diese Mannschaft dem Rest war, sehen wir vor allem anhand einer Statistik: Selbst ohne Überflieger Tadej Pogacar hätte man alle anderen Teams hinter sich gelassen.

UAE Team Emirates 2024: Pogacar überstrahlt alle

Absolut unangefochten erneut die Nummer eins des UCI-Teamrankings ist 2024 das UAE Team Emirates. Die Männer in Weiß haben fast doppelt so viele Punkte eingefahren wie die Zweitplatzierten. Allein Tadej Pogacar sicherte der Mannschaft 11.655 UCI-Punkte – mehr als z. B. der komplette Kader von Movistar. Pogacar allein wäre im Teamranking auf Rang zwölf gelandet. Kein Wunder, denn der Slowene gewann nicht nur den Giro d’Italia und die Tour de France, sondern auch die Lombardei-Rundfahrt, Lüttich – Bastogne – Lüttich und Strade Bianche. Zum Weltmeister krönte er sich auch. Und diese Aufzählung beinhaltet nur die wichtigsten Ergebnisse. Pogacar war 2024 der absolute Überflieger und nicht wenige Experten sind der Meinung, dass der Pogacar aus dem Jahr 2024 der beste Radprofi aller Zeiten war.

12 Fahrer in den Top 100

Dass man mit einem so starken Tadej Pogacar das Jahr auf Rang eins der Weltrangliste beendet, scheint logisch. Doch betrachten wir die Fahrerwertung, erkennen wir, dass der Slowene nicht allein dafür verantwortlich war. Ganz davon abgesehen, dass er für seine Erfolge auch ein starkes Team an seiner Seite benötigt, haben auch seine Kollegen viele gute Ergebnisse einfahren können. Insgesamt stehen am Jahresende zwölf Fahrer des UAE Team Emirates unter den Top 100. Marc Hirschi entschied neun Rennen für sich, darunter die Clasica San Sebastian. Juan Ayuso steuerte vier Erfolge bei, darunter den Gesamtsieg der Baskenland-Rundfahrt. Sechsmal jubelte Adam Yates, unter anderem über den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse. Die Liste der Erfolge dieser Mannschaft ist nahezu endlos. Insgesamt fuhren die Männer in Weiß satte 82 Saisonsiege ein. Genau 100x belegte man die Ränge zwei und drei – das sind unglaubliche Statistiken.

Der Erfolg wird bleiben

Bleibt Tadej Pogacar gesund, wird der Erfolg auch 2025 bleiben. Auf dem Transfermarkt wurde das UAE Team Emirates wenig aktiv – und das müssen sie auch nicht. Mit Diego Ulissi und Marc Hirschi verlassen zwar zwei Leistungsträger die Mannschaft, aber diese Verluste können durch die Neuzugänge gut aufgefangen werden. Jhonatan Narvaez war einer der Aufsteiger der Saison. Er kommt von Ineos Grenadiers und wird bei hügeligen Rennen um Siege mitfahren können. Mega-Talent Pablo Torres könnte einen ähnlichen Weg einschlagen wie Isaac del Toro, der ebenfalls direkt in seinem ersten Jahr zum Siegfahrer wurde. Rune Herregodts wird ebenso wie Florian Vermeersch und Julius Johansen die Ebenen-Fraktion verstärken. Die Abgänge Michael Vink, Sjoerd Bax, Alvaro Hodeg und Finn Fisher-Black schmerzen im Gegenzug dazu eher weniger. Das UAE Team Emirates wird insgesamt also eher stärker, was der Konkurrenz nicht gefallen dürfte.