Radsport: Das australische Team Jayco AlUla hat ein durchaus ordentliches Jahr 2024 erlebt. Viele Siege und viele Podien konnten eingefahren werden. Dafür zuständig waren vor allem die erfahrenen Profis. Das wird auch im Jahr 2025 so sein. Neuer GC-Kapitän ist aber Ben O’Connor, der Simon Yates ersetzt.

Jayco AlUla 2024: Unter dem Radar

Nur eine Position hat das Team Jayco AlUla im UCI-Ranking der Teams im Vergleich zum Vorjahr verloren. Auch punktetechnisch wurden nur ganz wenige Zähler eingebüßt. Damit fliegt die australische Mannschaft weiter unter dem Radar. Denn: Bei kaum einem Rennen sind die Männer von Jayco AlUla als Favoriten aufgelistet. Am Ende landen sie aber doch häufig auf den vorderen Rängen. Insgesamt wurden 25 Siege und 32 weitere Podiumsplatzierungen eingefahren – ein wirklich guter Wert. Gewohnt stark waren die alten Hasen Dylan Groenewegen und Michael Matthews, die auf Flachetappen bzw. Klassikern für gute Resultate gesorgt haben. Unter anderem gewann Groenewegen eine Etappe bei der Tour de France. Matthews war beim GP Quebec erfolgreich, verpasste bei Mailand-Sanremo nur knapp eine kleine Sensation. Auch die Entwicklung von Eddie Dunbar und Lucas Plapp muss positiv bewertet werden. Die beiden Kletterer zeigten sich aktiv und angriffslustig. Belohnt wurde Dunbar dann bei der Vuelta a Espana mit zwei Tagessiegen. Eine Bank in Sachen Punkten bleibt Simon Yates. Der Brite gewann die für den Sponsor wichtige AlUla Tour, verpasste bei der Tour de France aber mit Rang zwölf knapp die Top Ten in der Gesamtwertung.

Ben O’Connor statt Simon Yates

Schauen wir auf die Altersstruktur des Kaders von Jayco AlUla erkennen wir einige Probleme. Die meisten Leistungsträger sind über 30 Jahre alt und befinden sich auf oder bereits hinter ihrem Zenit. Es musste also etwas getan werden auf dem Transfermarkt. So richtig auf die Jugend setzen möchte man aber weiterhin nicht. Lediglich zwei der neun Zugänge sind unter 25 Jahre alt. Mit Paul Double, Patrick Gamper, Jasha Sütterlin und Koen Bouwman hat man sich immerhin namhafte Profis ins Team geholt, die den Rennradzirkus schon eine ganze Weile begleiten. Siegfahrer sind sie allerdings nicht. Sie sollen die bereits anwesenden Top-Fahrer unterstützen – und Neuzugang Ben O’Connor. Der Australier nämlich ist die ganz große Hoffnung von Jayco AlUla und soll Simon Yates ersetzen. Den Briten zieht es nämlich zu Visma – LaB. Auch Lucas Hamilton, Lawson Craddock und Amund Jansen verlassen das Team. Insgesamt wird sich also, vom GC-Kapitän abgesehen, nicht viel ändern. Die alten Hasen müssen erneut die nötigen Ergebnisse einfahren.