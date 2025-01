Radsport: Jan Christen hat die Trofeo Calvià gewonnen. Der Schweizer attackierte auf den letzten Kilometern und konnte damit seine Begleiter distanzieren.

Jan Christen bestätigt seine Frühform

Es hat sich bereits beim Eintagesrennen Gran Premi València vor einigen Tagen angedeutet, dass sich Jan Christen (UAE – XRG) in einer bestechenden Frühform befindet. Nun hat er es im ersten Rennen der Mallorca Challenge erneut gezeigt. Der Schweizer gewinnt nach 149,6 Kilometern mit Start und Ziel in Palmanova die 24. Austragung der Trofeo Calvià vor dem Italiener Christian Scaroni (XDS – Astana) und seinem Teamkollegen Antonio Morgado (UAE – XRG) aus Portugal. In den kommenden Tagen werden auf Mallorca weitere Eintagesrennen ausgetragen. Morgen messen sich bei der Trofeo Ses Salines unter anderem der Schweizer Marc Hirschi und der Eriteer Biniam Girmay.