Urwahn präsentiert neue Urban und Gravel E-Bikes aus dem 3D-Drucker

Produktnews: Urwahn leitet mit seinen neuen E-Bike Crossover-Modellen eine neue Ära im Bereich Urban und Gravel ein. Der Magdeburger Fahrrad-Hersteller setzt die bekannten Modelle Stadtfuchs und Waldwiesel neu in Szene und hat hierfür die extravagante Formensprache des Softride Stahlrahmens tiefgreifend weiterentwickelt.

Die neue Rahmenplattform mit dem Arbeitstitel Softride 2.0 verspricht bisher nie da gewesene technologische Innovationen. Der additiv gefertigte Stahlrahmen ähnelt dank Monocoque Bauweise modernen Rahmen aus Carbon und wirkt formell wie aus einem Guss. So wurde die spezielle Geometrie mit elastischem Fahrwerk in Zusammenarbeit mit 3D-Druck-Spezialisten perfektioniert. Das Ergebnis verspricht deutlich weniger Gewicht auf dem Niveau von Aluminium bei gleichzeitig hohem Fahrkomfort und Agilität.

Urwahn bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Urwahn legt weiterhin großen Wert auf Individualität und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, darunter eine gänzlich neue Farbpalette mit Lotuseffekt, spezielle Anbauteile und Zubehör für etwaige Nutzungsansprüche sowie ausgewählte Antriebssysteme. Die in der Lenker- und Sattelstützeneinheit stilvoll eingebaute LED-Lichtanlage leuchtet die Umgebung mit 135 Lux weitläufig sowie StVZO konform aus, während die optionalen Diebstahlschutz-Systeme jederzeit Auskunft über den Standort geben.

Das hauseigene Schutzblech-Gepäckträgersystem aus verwindungssteifem Aluminium mit resistenter Raptor-Beschichtung lässt sich mittels eines kleinen Werkzeugs in unter 30 Sekunden de- und montieren. So kann die jeweilige Konfiguration im Handumdrehen zum waschechten Packesel aufgerüstet werden, denn die seitlichen Träger können laut Urwahn bis zu 7,5 kg aufnehmen und sind mit allen gängigen 3-Punkt-Gepäckträgertaschen kompatibel. Die Systeme sind für die Aufnahme von bis zu vier magnetischen Fidlock Bike Bases vorbereitet.

X20 Hecknabenmotor von Mahle Smartbike Systems

Beim Antriebssystem setzt Urwahn auf den X20 Hecknabenmotor von Mahle Smartbike Systems. Das Kraftpaket arbeitet mit 36 Volt und bietet ein Drehmoment von 55 Nm. Der unauffällig im Unterrohr platzierte 236 Wattstunden Akku verleiht dem Urwahn E-Bike die unverwechselbare Optik in puristischer Manier und sorgt mit einer vom Hersteller angegebenen Reichweite von bis zu 100 km für langanhaltenden Fahrspaß. Und geht einmal der Saft aus, ermöglicht der optionale Range Extender mit einer Nennkapazität von 171 Wh zusätzliche 40 bis 60 km.

Das im Oberrohr integrierte iWoc One System ist die Schaltzentrale des smarten Elektroantriebs. So wird in Echtzeit der Batteriestatus mittels LEDs angezeigt und der Radnabenmotor über drei Schaltstufen angesteuert. Das System ist mit der Mahle Smartbike App für IOS und Android-Geräte kompatibel, die es dem Radfahrer ermöglicht, verschiedene Motoreinstellungen individuell anzupassen. Ein Sensorik-Paket misst Beschleunigung, Geschwindigkeit, Drehmoment, Temperatur und Trittfrequenz und passt den Antrieb mittels KI und Machine Learning während der Fahrt an.

Mithilfe einer SP-Connect Top-Cap wird das Smartphone in das Cockpit eingekoppelt und verschafft so jederzeit einen Blick auf das Dashboard, mit Zugriff auf zahlreiche weitere Features wie beispielsweise Strava. Auf der mechanischen Seite hat sich Urwahn präzise Getriebetechnik an Bord geholt. So können alle Urwahn Bikes zukünftig mit einem Pinion Smart.Shift C1.9i oder C1.12i Tretlagergetriebe mit einer satten Übersetzungsbandbreite von 568 bis 600 % ausgestattet werden. Die Schaltung erfolgt auf Knopfdruck und kann optional durch einen Smart Assistenten erweitert werden.

Web: www.urwahn.com