Das neue Trek Madone SL:

Produktnews: Mit dem neuen Trek Madone SL rundet der US-Hersteller in Anlehnung an sein Madone SLR das Rennradportfolio ab, um die innovativen Trek-Technologien noch mehr Fahrerinnen und Fahrern zugänglich zu machen.

Mit dem neuen Trek Madone SL bietet der Hersteller einen leichte und schnelle Ergänzung im Lineup an ultimativen Racebikes. Dank eines Rahmens aus 500 Series OCLV Carbon und zweiteiliger Kombination aus Bontrager Lenker und Vorbau sind die SL Modelle etwas erschwinglicher, ohne bei der beispiellosen Ästhetik und der podiumsreifen Performance Abstriche zu machen.

Aufgrund seiner gewichtsoptimierten Konstruktion und des leichten 500 Series OCLV Carbon ist das neue Trek Madone rund 300 Gramm leichter als sein Vorgänger und dank optimierten Formen sogar zusätzliche 54 Sekunden pro Stunde schneller als die Vorgängergeneration.

Für erstklassigen Komfort sorgt auch am neuen Madone die Trek-eigene IsoFlow-Technologie. Hierdurch werden nicht nur Vibrationen und Stöße abgeschächt, sondern auch das Gewicht niedrig gehalten. Dies wurde ebenfalls in Anlehnung an die Trek Madone SLR Topmodelle übernommen und auf die gesamte SL Plattform übertragen.

Die neuen Trek Madone SL Modelle im Überblick

Das neue Madone SL kommt in zwei Setups mit jeweils zwei Lackierungen. Während das Madone SL 7 für 7.999 Euro mit einer Shimano Ultegra 12-fach ausgestattet ist, wird am Madone SL 6 für 5.999 Euro mit einer Shimano 105 12-fach Schaltgruppe geschalten. Die Gewichte der Bikes in Rahmenhöhe 56 liegen bei 8,0 Kilo beziehungsweise 8,4 Kilo.

Trek Madone SL 6

Trek Madone SL 7

WEB: trekbikes.com