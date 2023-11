ION Shelter AMP Fahrradhandschuh im Test: Das Ziel der Marke ION ist es, smarte und innovative Produkte in einem einzigartigen Design zu entwickeln. Für die kalte Jahreszeit haben die Österreicher dafür einen wärmenden und wasserabweisenden Handschuh entworfen, den Shelter AMP Hybrid Padded.

Wer sich die Fakten dazu anschaut, wird mit Begriffen wie Bear Grip Lining (zu Deutsch: Bärengrifffutter) oder Holy Cow (zu Deutsch: Heiliger Bimbam) konfrontiert. Hier war das Marketing durchaus kreativ. In der Realität handelt es sich dabei um eine Isolationsschicht aus flauschigem Fleece, wie es auch bei Kuscheltieren zum Einsatz kommt. Jedoch ist dieses nur an der Oberhand vorhanden. Auch der Namenszusatz „Hybrid Padded“ deutet dies schon an, in der Innenhand wird stattdessen ein einfaches dünnes Fleece verarbeitet. Die Außenhaut ist mit Holy Cow Kunstleder mit aufgedruckten Silikonprints versehen und soll besonders abriebfest sein.

Der Focus liegt auf warmen Händen

Der Shelter AMP ist hochwertig und gut verarbeitet. Durch den langen Neoprenschafft, der ohne Klettverschluss auskommt, ist es aber nicht so einfach in den Handschuh zu gelangen. Ebenfalls ist der Handschuh, bedingt durch das Kuschel Fleece, nicht flexibel ausgelegt. Dies erschwert zusätzlich das Anziehen und schränkt die Bewegungsfreiheit ein. Die Nähte an den Fingern sind deutlich zu spüren und tragen nicht zum Wohlfühlfaktor bei. Auch die Passform ist vom Schnitt ein Kompromiss, denn die Handschuhfinger sind länger ausgelegt. Somit stößt man mit den Fingerkuppen nicht an die Abschluss nähte, dies geht an dieser Stelle aber zu Lasten eines direkten Griffgefühl. Durch die versteifte Kuppe lässt sich ein Smartphone trotzdem noch gut bedienen.

Auf dem Rad spürt man direkt, worauf ION den Focus beim Shelter AMP Hybrid Padded gelegt hat. Die Isolation sorgt für angenehm warme Hände und das bis in die Fingerkuppen. Hier spielt der verlängerte Schnitt an den Fingern seine Vorteile aus. Auch eisiger Fahrtwind schafft es nicht in die Handschuhe einzudringen. Wird es kurzeitig Nass, perlt der Regen an der DWR-Schicht problemlos ab.

Das Griffgefühl am Lenker ist für einen Handschuh mit erhöhter Isolation gut. Auch die Bremse lässt sich gut greifen. Wer allerdings den Schalt- und Dropperposthebel mit den Fingerkuppen betätigt, wird die Passform als störend empfinden.







Isolation Teddybärfleece an der Oberhand und dünnes Fleece an der Innenhand Winddicht Ja Wasserdicht Nur wasserabweisend Reflektoren Keine Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist ok Maschinenwaschbar Ja Nachhaltigkeit Produktion wird zu 100% CO2 kompensiert Produktjahr 2023 Größen XS - XL Farben Schwarz Preis UVP 69,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der ION Shelter Handschuh geeignet

Der Shelter AMP Hybrid Padded eignet sich für Fahrer, die eine gute Wärmeisolation bei einem guten Griffgefühl am Lenker und Bremse wünschen. Dabei spielt der Tragekomfort eine untergeordnete Rolle.

WEB: ion-products.com