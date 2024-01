Kalas Nordic Z: Das tschechische Familienunternehmen Kalas bietet maßgeschneiderte Fahrradbekleidung aus Europa. Mit Nordic Z schicken Sie einen Winterhandschuh mit Zweifinger-Design ins Rennen. Wie gut er sich schlägt, zeigt unser Test.

Der Nordic Z soll für Temperaturen um den Gefrierpunkt funktionieren. Dafür wurde Wert auf eine gute Isolation und Bewegungsfreiheit gelegt. Das Zweifinger-Design trägt dabei eine tragende Rolle, denn Zeige- und Mittelfinger sind für die Bedienung der Bremse gesondert isoliert und für eine bessere Wärmeleistung sind die beiden restlichen Finger zusammengefasst. Im Prinzip ordnet sich die Bauweise des Nordic Z zwischen 5 Finger und Lobster Handschuhen ein. Bei den gewählten Materialien verzichtet Kalas auf namhafte Komponenten, gibt aber das Versprechen nachhaltig zu agieren und dafür auf kurze Transportwege , sowie eine Minimierung der Produktionsabfälle zu achten.

Wer den Nordic Z in Händen hält, dem wird sofort bewusst, der Handschuh ist für eisig kalte Tage gemacht. Der Nordic Z ist rundum isoliert, dabei erwecken die gewählten Materialen einen robusten Eindruck. Die Handinnenfläche ist mit Velour ausgekleidet und für einen besseren Griff im Mittelbereich zusätzlich mit Silikonprints versehen. Der Daumen ist großflächig mit einem weichen Fleece überzogen und eignet sich somit optimal als Wischdaumen. Sehr gut gefällt uns, dass die Oberhand im vorderen Bereich mit einem reflektierenden Gewebe versehen ist. Das bringt ein Plus an Sicherheit im Straßenverkehr, ohne dabei die dezente Optik zu beeinflussen. Auch der Kalas Schriftzug ist reflektierend.

Die Vorteile aus beiden Bauweisen in einem Handschuh vereint.

Der Nordic Z lässt sich bequem anziehen und fühlt sich im Inneren gut an. Die großzügig dimensionierte Isolation umschließt die gesamte Hand bis hin zum Schafft. Dieser ist ausreichend lang ausgelegt und verhindert durch einen eingearbeiteten Gummizug das Eindringen von äußeren Einflüssen. Die Passform ist perfekt, wobei zu erwähnen ist, dass der Kleine und Ringfinger im inneren separiert sind. D.h. zwischen den beiden Fingern befindet sich eine Isolationsschicht. Diese gibt zusätzlichen Raum für Wärme zu speichern. Ein Vorteil gegenüber 5 Fingerhandschuhen.

Im Vergleich zu Lobster Handschuhen liegt der Vorteil darin, dass der Nordic Z auf dem Rad auch für Einfinger-Bremsen eingesetzt werden kann. Generell macht der Handschuh eine gute Figur im Einsatz. Das indirekte Griffgefühl ist akzeptabel, dafür bleiben die Hände angenehm warm und sind geschützt. Das Bedienen der Schaltung und Bremse gelingt ebenfalls problemlos.

Isolation Ja, rundum isoliert Winddicht Ja Wasserdicht Nein, nur wasserabweisend Reflektoren Ja Touchscreen kompatibel Nein Maschinenwaschbar Ja, 30°C Nachhaltigkeit Kalas möchte Nachhaltig agieren, schaut euch die Webseite an:

https://www.kalaswear.de/unser-anspruch

Produktjahr 2023 Größen 5-10 (unisex) Farben Schwarz Preis UVP 59,00 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Kalas Nordic Z geeignet

Beim Nordic Z steht die Isolation im Fokus. Wer maximale Wärmeleistung sucht und keinen klassischen Lobster aufgrund einer Einfinger-Bremse tragen kann, sollte den Nordic Z testen.



WEB: kalaswear.de