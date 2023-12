Shimano Infinium Primaloft Handschuhe im Test: Wenn es drauf ankommt, dann setzt Shimano gerne auf namhafte Komponenten, sowie bei den Infinium Primaloft Gloves.

Die für Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkt bis -5°C ausgelegten Handschuhe, sind mit einer Primaloft Gold 200 Isolierung an der Oberhand und am Daumen versehen. Dies soll dauerhaft warme Finger garantieren. Damit kein eisiger Wind die Wärme aus der Isolierung treibt, besteht die Außenhaut aus winddichtem Gore-Tex Infinium. Doch aufgepasst, wer hier bei dem Namen Gore-Tex an eine wasserdichte Membran denkt, irrt sich. Der Anspruch von Gore-Tex Infinium ist es, Komfort und Performance zu vereinen. Es handelt sich hierbei also nicht um die bekannte wasserdichte Membran.

Die aus Kunstleder gefertigte Handfläche ist am Handballen und am Übergang von Mittelhand zu den Fingern mit einem Polster aus PORON XRD, einem stoßabsorbierendem Schaumstoff, bestückt. Zusätzlich sind zwischen Daumen und Zeigefinger Silikonprints aufgebracht.

Er hält, was er verspricht!

Hält man die Shimano Infinium Primaloft Gloves das erste Mal in den Händen, so erinnern sie doch sehr an einfache Skihandschuhe. Der Stretchbund lässt sich weit dehnen und ermöglicht ein Einfaches anziehen. Angezogen fühlt man sich sofort vor Kälte geschützt, dabei ist die Bewegungsfreiheit uneingeschränkt verfügbar. Die Passform der Handschuhe sitzt wie angegossen, jedoch empfiehlt es sich eine Nummer größer zu nehmen.

Auf dem Rad hält die Gore-Tex Infinium Technologie ihr Versprechen. Die Finger bleiben angenehm warm und Fahrtwind schafft es nicht einzudringen. Dabei ist das Griffgefühl, dank des stretchigen Obermaterial, für einen Handschuh mit Isolationsschicht gut. Bremse und Schalthebel lassen sich mit dem Shimano Infinium ebenfalls gut bedienen. Das PRODON XRD steigert den Komfort zusätzlich, da es neben der Polsterung für eine zusätzliche Isolation an den angebrachten Stellen sorgt. Welchen Sinn die aufgedruckten, nicht reflektierenden, Silikonprints an der Oberhand haben, hat sich uns nicht erschlossen. Für reflektierende Sichtbarkeit sorgen nur die Markennamen Shimano und Gore-Tex Infinium. Das hätte besser gelöst werden können. Im Gegenzug sei aber positiv, das gewählte Obermaterial am Daumen zu erwähnen, welches als Wischfinger besonders gut für Brillen geeignet ist.

Isolation Primaloft Gold 200 an der Oberhand Winddicht Ja Wasserdicht Nein Reflektoren Kleine Herstellerlogos Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist für einen Handschuh mit normaler Isolation gut Maschinenwaschbar Nein Nachhaltigkeit Keine Angabe Produktjahr 2023 Größen Männer: S – XXL

Frauen: WS-WXL Farben Schwarz, Neon Gelb, Metallic Grau Preis UVP 59,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Shimano Infinium Handschuh geeignet

Diesen Handschuh kann man jedem an Herz legen, der Unterhalb des Gefrierpunktes Radfahren möchte. Oberhalb des Gefrierpunktes funktioniert er auch bis 5°C gut für gemütliche Radtouren. Jedoch sollten lange Regenschauer gemieden werden. Für Bikerinnen gibt es eine extra Ausführung.

WEB: bike.shimano.com