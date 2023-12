Triban Überziehhandschuhe im Test: Egal ob tägliche Alltagsfahrt oder ausgedehnte Wochenendtour, wenn das Wetter unbeständig ist, nehmen wir gerne eine dünne Regen- oder Windjacke zum Oberkörperschutz im Rucksack mit. Warum sollten wir das nicht auch für unsere Hände tun?

Decathlons Hausmarke Triban bietet solche Handschuhe, die bei Regen, Wind und Kälte einfach über die normalen Handschuhe gezogen werden können. Das Konzept dabei ist simpel. Der Handschuh besteht aus einer dünnen Isolierschicht und verklebten Nähten, ähnlich wie wir es von klassischen Regenjacken kennen. Gleichzeitig bietet die dünne Materialstruktur die Handschuhe auf ein sehr kleines Packmaß zusammenzufalten. So können die Überziehhandschuhe beispielweise in einer Jackentasche verstaut werden und sind bei Bedarf schnell hervorgeholt. Ein besonderer Clou, der rechte Handschuh besitzt eine kleine integrierte Tasche, in der beider Handschuhe Platz finden.

Triban Überziehhandschuhe: Kaum spürbar und doch sehr effektiv

Entwickelt von passionierten Rennradfahrern, sind die Triban Überziehhandschuhe für den Straßenverkehr mit großen Reflektoren ausgestattet. Die Passform ist dabei sehr großzügig ausgelegt, wodurch sie auch über dickere Handschuhe gezogen werden können. Wer eine passgenaue Lösung sucht, sollte am besten im Laden mit seinen Handschuhen die perfekte Größe ermitteln. Dabei ist aber zu bedenken, dass ein passgenauer Überziehhandschuh sich schwerer an- und ausziehen lässt.

Unterwegs sind die Überzieher dank der Anziehhilfe am Schaft schnell und problemlos angezogen. Dabei teilen sich der Kleine und Ringfinger ein Abteil. Am Lenker ist der zusätzliche Handschuh dann kaum spürbar. Das Griffgefühl wird durch die zusätzliche Schicht wenig gemindert. Auch Bremsen und Schalten lässt sich fast unverändert fortführen. In Sachen Wetterschutz zeigen die Überzieher dann, wofür sie gedacht sind. Regen und Wind haben keine Chance. Jedoch staut sich unter den Handschuhen schnell die körpereigene Wärme, je nach Umgebungstemperatur und Intensivität, kann das ein gewollter Effekt sein, um ein Auskühlen der Hände zu verhindern. Es ist aber auch schnell passiert, dass der Wärmestau zu groß wird und die Hände schwitzig werden.

Isolation Keine Wärmeisolationsschicht Winddicht Ja Wasserdicht Ja, 15.000mm Wassersäule Reflektoren Ja Touchscreen kompatibel Nein Maschinenwaschbar Wollwaschgang bis 30°C Nachhaltigkeit Keine Angabe Produktjahr 2023 Größen XS/S, M/L, XL/XXL Farben Schwarz Preis UVP 19,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Handschuh geeignet

Triban Überziehhandschuhe funktionieren für jeden Biketyp. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand. Überzieher bieten eine einfache Schutzhülle, wenn die äußeren Bedingungen es erfordern. Wird sie nicht benötigt, lässt sie sich platzsparend verstauen.



WEB: decathlon.de