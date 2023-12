Van Rysel Winter 900: Der Sportartikelhersteller Decathlon vertreibt unter Namen wie B’TWIN, Rockrider oder Triban seine Produkte für den Fahrradmarkt. Seit 2019 hat sich die Signature Brand Van Rysel dazugesellt. Mit ihr soll der Bereich der ambitionierten Rennradfahrer angesprochen werden. Wir haben uns mal die Winterhandschuhe näher angeschaut.

Wer regelmäßig bei Decathlon einkauft, wird es schon bemerkt haben, alle Produkte sind mit Nummern versehen. Meistens sind es Werte wie 100, 550 oder 900. Doch was steckt dahinter? Die Zahl spiegelt das Qualitätsniveau wider. Je höher die Zahl, desto besser qualitativ hochwertiger ist das Produkt. In unserem Testfall können wir von den Van Rysel Winterhandschuhen 900 also ein hochwertiges Produkt erwarten.

Als wir das erste Mal die Van Rysel in den Händen hielten, erinnerte er uns von seiner Beschaffenheit stark an die Shimano Infinium Primaloft Gloves, die wir euch vor kurzem ebenfalls vorgestellt haben. Doch statt Primaloft und GoreTex Infinium Technologien, finden sich Technogel und Softermic-Futter hier auf der Inhaltsliste wieder. Alles Eigenentwicklungen vom Decathlon Team aus Lille Frankreich. Doch egal welche Technologien hier zum Einsatz kommen, unterm Strich besteht der Handschuh wie viele andere aus verschiedenen synthetischen Kunststoffen.

Doch zurück zum wesentlichen. Wie ist der Handschuh aufgebaut? Langer Schaft mit Klettriegel, Innenhand aus Kunstleder mit Gelpolster, Silikon Prints an Daumen, Zeige- und Mittelfinger, 2 Reflektorstreifen und ein Wischfinger. Hier hat Van Rysel seine Hausaufgaben gemacht und an die grundlegenden Anforderungen an einen Winterhandschuh gedacht. Das Ganze gibt es zu einem günstigen Preis.

Kann der Van Rysel Winter 900 mit den Hochpreisigen mithalten?

Was die Verarbeitung des Van Rysel 900 betrifft, ist im Vergleich zu hochpreisigen Handschuhen, dann schon ein Unterschied zu erkennen. Die teilweise einfach gehaltene Materialübergänge oder nicht hundertprozentig sauber verarbeitete Nähte sind zu finden. Auch das ein oder andere eingesetzte Material lasen an einer Langlebigkeit zweifeln. Doch das ist jammern auf hohem Niveau. Der Funktionalität tut dies keinen Abbruch.

Mit Hilfe des Klettriegel gelangt man sehr einfach in den Handschuh. Der sich im inneren sehr angenehm anfühlt. Dabei umschmiegt die Isolierung Ober- und Innenhand. Letztere ist aber dünner ausgelegt, was für ein direktes Griffgefühl am Lenker spricht. Die sportlich enganliegende Passform und ausreichende Bewegungsfreiheit tragen ebenfalls zu dem „feel good“ bei. Am Lenker gefällt er ebenfalls. Direktes Griffgefühl, super Bedienung der Schaltung und Bremse. Auch die Wärmeisolation bei Temperaturen um den Gefriepunkt ist sehr gut. Das treibt uns ein Preis/Leistungsgrinsen in das Gesicht. Bis es dann anfängt zu regnen. Die Achillesferse des Van Rysel 900 ist das großzügig ausgelegte Wischfingermaterial am Daumen. Im Vergleich zum wasserabweisenden Obermaterial aus Softshell, saugt sich der Wischfinger schnell voll und transportiert Feuchtigkeit in das Handschuhinnere.

Isolation Ober- und Innenhandfläche Winddicht Ja Wasserdicht Nur wasserabweisend Reflektoren Ja, 2 mittelgroße Streifen Touchscreen kompatibel Ja. Funktion ist für einen Handschuh mit normaler Isolation ausreichend Maschinenwaschbar Ja bei 30°C Nachhaltigkeit Keine Produktjahr 2023 Größen S-2XL Farben Schwarz und Gelb Preis UVP 29,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Handschuh geeignet

Wer einen günstigen Winterhandschuh sucht, egal ob für gemütliche Touren oder die schnelle Runde auf dem Hometrail, sollte sich den Van Rysel 900 genauer anschauen. Doch Vorsicht, extremen Schmuddelwetter hält er nicht stand.

WEB: decathlon.de