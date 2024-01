Canyon Winterhandschuh: Der Direktvertreiber Canyon hat nicht nur Fahrräder in seinem Programm. Neben Fahrradzubehör bieten die Koblenzer das gesamte Repertoire an Fahrradbekleidung. Wir haben uns ihre Winterhandschuhe, die es als 5 Finger und Lobster Version gibt, mal genauer angeschaut.

Die selbst entwickelten Winterhandschuhe von Canyon sollen für besonders kalte und nasse Tage funktionieren. Dafür haben sie ihren Handschuh mit einer PrimaLoft Gold-Isolierung und einer wasserdichten eVent Membran, die aus Teflon besteht, ausgerüstet. Canyon gibt zu den Handschuhen das Versprechen, ein Optimum aus dem Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement heraus geholt zu haben und so das Wohlbefinden beim Fahren aufrecht zu erhalten. Die Winterhandschuhe gehören dem Canyon Defend+ System an, die für kompromisslose Fahrer entwickelt wurden, die das Beste suchen.

Die 5 Finger Version im Test

Dieses Versprechen setzt hohe Erwartungen an unseren Test. Beim ersten Look and Feel, fällt uns zunächst mal auf, dass die sauber verarbeiteten Handschuhe recht schlicht umgesetzt sind. Es gibt keine Reflektoren oder andere Applikationen auf der Oberhand, abgesehen von einem kleinen Logo. Die Innenhand dagegen ist komplett mit einem PU-Kunstleder ausgekleidet, dabei sind Zeige- und Mittelfinger für die Bedienung mit Touchscreens geeignet. Über den gerippten Innenbund gelangt man einfach in den Handschuh. Einmal angezogen, bekommt man direkt warme Hände. Dabei fällt die Isolation um die Finger auf. Diese ist vergleichsweise dick ausgelegt. Auch zwischen den Fingerspitzen und den äußeren Handschuhkuppen ist ordentlich Platz. Das Beugen der Finger wird durch die Isolation leicht beeinträchtigt. Ebenfalls fällt auf, dass die Materialdicke des Frotteeeinsatz am Wischdaumen recht dünn gehalten ist. Das gibt Zweifel an der Langlebigkeit des Einsatzes.

Werbung Pivot Shuttle AM

Auf dem Rad ist das Griffgefühl am Lenker, bedingt durch die dicke Isolation, wenig ausgeprägt. Positiv hervorzuheben ist, dass die Isolationsschicht sich nicht zwischen Hand und Lenker verschiebt. Ebenso gelingt das Bedienen der Schalthebel und Bremse trotz der Bauweise recht gut. Auf unseren Testtouren haben wir den Handschuh neben Ausfahrten unterhalb des Gefrierpunktes auch an wärmeren nassen Tagen oberhalb 5°C getestet. Ziel war es das beworbene Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement zu prüfen. Das Ergebnis ist durchweg positiv, die Handschuhe konnten in jeder Situation für warme Hände sorgen, ohne dabei zu überhitzen. Ebenfalls schützte die wasserdichte Membran zuverlässig vor Dauerregen.

Isolation PrimaLoft Gold Isolation Winddicht Ja Wasserdicht Ja, eVent Membran Reflektoren Nein Touchscreen kompatibel Ja, Funktion ist ausreichend Maschinenwaschbar Ja, 30°C Nachhaltigkeit Keine Angabe Produktjahr 2023 Größen XS-2XL Farben Schwarz Preis UVP 69,99 Euro

Für wen und welchen Einsatzzweck ist der Canyon Winterhandschuh geeignet

Auch wenn die Canyon Winterhandschuh bei Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt gut funktionieren, sind ihr Haupteinsatzgebiet richtig eisige Tage, an denen ein indirektes Griffgefühl am Lenker in Kauf genommen werden kann.

WEB: canyon.com