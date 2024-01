Radsport: Überraschung zum Auftakt der ehemaligen Saudi Tour. Casper van Uden hat den Massensprint auf der ersten Etappe der AlUla Tour vor Dylan Groenewegen und Tim Merlier gewonnen.

Casper van Uden klaut Molano den Zug

Viele große Namen schmücken die Startliste der AlUla Tour 2024, darunter vor allem starke Sprinter. Am Ende der ersten Etappe steht im Zielort nahe der Al Manshiya Train Station allerdings ein 22-jähriges Talent ganz oben auf dem Podium. Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL) hat im Massensprint seinen niederländischen Landsmann Dylan Groenewegen (Jayco – AlUla) und den Belgier Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) bezwungen. Einen großen Anteil am ersten Profisieg von Casper van Uden hat dessen Teamkollege John Degenkolb (dsm-firmenich PostNL). Der Deutsche fuhr seinen Kapitän perfekt in Position und wies ihn sogar mit Handzeichen an. Anschließend klaute der spätere Tagessieger seinem Sprintkontrahenten Juan Sebastian Molano (UAE) das Hinterrad seines Anfahrers und bekam somit den Sprint optimal vorbereitet.

AlUla Tour: Morgen wird’s hügelig

Mit seinem Tagessieg übernimmt Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL) auch die Führung in der Gesamtwertung der ehemaligen Saudi Tour. Morgen dürfte es für ihn jedoch sehr herausfordernd werden, das Leaderjersey zu verteidigen. Die 199,1 Kilometer lange Etappe vom AlUla Winter Park zum Sharaan Nature Reserve endet nämlich mit einem kleinen Anstieg. Hier dürften wir die Puncheure in Aktion sehen. Unter anderem zählen Davide Formolo (Movistar), Finn Fisher-Black (UAE), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Simon Yates (Jayco – AlUla), Bryan Coquard (Cofidis) und Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe) zu den Favoriten. Die 5-tägige Rundfahrt durch Saudi-Arabien endet am Samstag auf dem Skyviews of Harrat Uwayrid.

Werbung Pivot Shuttle AM