Radsport: Simon Yates ist der Doppelschlag gelungen. Der Brite gewann die fünfte und letzte Etappe der AlUla Tour und damit auch die Gesamtwertung.

Simon Yates bezwingt die Youngster

Nach vier Etappen für die Sprinter waren heute bei der AlUla Tour die Puncheure an der Reihe. Auf der 150,2 Kilometer langen Etappe von AlUla Old Town zum Skyviews of Harrat Uwayrid konnte sich Simon Yates (Jayco AlUla) durchsetzen. Im Anstieg agierte der Brite sehr aktiv, forcierte das Tempo mehrmals, musste sich jedoch auch gegen die Angriffe junger Nachwuchsfahrer wehren. Besonders stark präsentierten sich der Belgier William Junior Lecerf (Soudal – Quick-Step) und der Neuseeländer Finn Fisher-Black (UAE), die dem späteren Etappen- und Gesamtsieger das Leben bis zur Ziellinie schwer machten. Mit all seiner Erfahrung und Sprintstärke konnte sich Simon Yates aber vor William Junior Lecerf und Finn Fisher-Black zum Tagessieger küren. In der gleichen Reihenfolge werden die drei schließlich auch in der Gesamtwertung gelistet. Bester Deutscher war Jonas Koch (Bora – hansgrohe) auf Rang 13, der seinem Kapitän Matteo Sobrero (Bora – hansgrohe) zu Rang acht – und in der Gesamtwertung damit zu Rang vier – verhalf.