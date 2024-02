Radsport: Tim Merlier hat die dritte Etappe der AlUla Tour für sich entschieden. Der Belgier trotzte mit seiner Mannschaft dem starken Seitenwind und konnte seine Endschnelligkeit vor Arvid de Kleijn zu seinen Gunsten ausspielen.

Merlier siegt, Waerenskjold verliert die Führung

Flachetappen müssen nicht immer langweilig sein. Auf dem heutigen dritten Teilstück der AlUla Tour durfte der Wind eine ganz besondere Rolle spielen. Durch starke Seitenböen zerfiel das Feld auf den letzten 30 Kilometern in viele kleine Grüppchen. Und wegen eines technischen Defekts verlor der Gesamtführende Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) den Anschluss und schlussendlich auch das Leaderjersey. Bert Van Lerberghe (Soudal – Quick-Step) behielt bei all der Hektik dank seiner Erfahrung kühlen Kopf und bereitete den Sprint für seinen Kapitän Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) mustergültig vor. Der Belgier fuhr souverän als Etappensieger vor den beiden Niederländern Arvid de Kleijn (Tudor) und Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL) über die Ziellinie. Aber der Tagesdritte darf sich über die Führung in der Gesamtwertung freuen.