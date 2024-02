Radsport: Tim Merlier hat nach der gestrigen Etappe auch die heutige gewonnen. Der Belgier bezwang im Bergauf-Sprint Bryan Coquard aus Frankreich. Damit übernimmt er auch die Führung in der Gesamtwertung

Merlier zieht früh an und zieht durch

Mit seinem zweiten Sieg in Folge hat Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) die Führung in der Gesamtwertung der AlUla Tour übernommen. Nach 142,2 Kilometern von Hegra nach Maraya hatte der Belgier knapp die Nase vorn, als es auf der ansteigenden Zielgeraden zum Duell gegen den Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) kam. Schon rund 200 Meter vor dem Ziel zog der Mann in Blau-Weiß den Sprint an. Er riss sofort eine Lücke, doch kurz vor der Ziellinie schien ihm die Power auszugehen. Coquard – dem solche ansteigenden Ankünfte liegen – kam immer näher, aber kam nicht mehr vorbei. Das heutige Podium komplettiert mit Rang drei Casper van Uden (dsm-firmenich PostNL), dessen Team das Peloton nach einem Massensturz kurz vor dem Ziel kontrollierte. Morgen kommt es auf der letzten Etappe der ehemaligen Saudi Tour zur Entscheidung. Ein Berg wenige Kilometer vor dem Ziel wird es den Sprintern schwer machen.