Test: Pedal to the metal… Alter Spruch, ich weiß. Trotzdem: Auf einiges kann man am Rad verzichten, ohne Pedale geht nichts. Als eine der wenigen Kontaktstellen zwischen Fahrer und Bike verdienen sie mehr Beachtung als sie meistens bekommen. Wir haben die neuesten Shimano Saint Plattformpedale, die PD-M828, getestet.

Schon seit langer Zeit hat Shimano mit ihrer Saint Linie Produkte für alle Gravity-Piloten im Programm. Diese sind bekannt für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Stabilität. Nun haben die Japaner das Flatpedal überarbeitet. Offen gesagt, das war auch fällig. Das bisherige Saint Flat-Pedal ist inzwischen in seiner Formgebung einfach nicht mehr zeitgemäß.

Was Shimano über das PD-M828 sagt:

„Erfahrene, aggressive Offroad-Biker erwarten heute Pedallösungen, die auf Fahrstil, Trail und Wetterbedingungen abgestimmt sind. Die Shimano Plattform-Pedalreihe bietet die Performance, Qualität und Beständigkeit, die Radfahrer überall auf der Welt von Shimano erwarten.“

Darüber hinaus loben die Japaner die vielseitige Offroad Performance das Pedals. Die Reihe PD-M828 soll den Maßstab für Shimano Flatpedale setzen.

„Die Konstruktionsdetails der Saint-Klasse umfassen auf jeder Seite eine 1-mm-Konkavwölbung von vorn nach hinten sowie eine virtuelle Konkavwölbung mit 5-mm-Stiften vorn und hinten und 3-mm-Stiften in der Mitte.“

Bei einem flachen Pedal ist die Verbindung zwischen Schuh und Pedal noch wichtiger, sagt Shimano. Quasi als Systemlösung konzipiert wurde das Pedal mit dem hauseigenen SH-GR900 Schuh – funktionieren wird es jedoch mit beliebigem Schuhwerk, egal welchen Herstellers.

Das Shimano Saint PD-M828 – der erste Eindruck:

Das neue Pedal ist groß – endlich – denn beim Vorgänger war die Auflagefläche klein – zu klein. Optisch hat es das Pedal geschafft gegenüber der Konkurrenz aufzuschließen. Farblich bleibt es der Saint Linie treu. Schwarz eloxiert, ein paar „rohe“, metallische Oberflächen und das markante Gold an der Achse. Kaufen kann man sie für rund 150€ Regelpreis und auch deutlich günstiger in einigen Angeboten. Sie sind mit 533 Gramm (Herstellerangabe) nicht die erste Wahl für Gewichtsfetischisten, auch wenn wir auf der Waage nur 499 Gramm feststellen konnten.

Das Shimano Saint PD-M828 auf dem Trail:

Ich habe sofort auf die langen Pins gewechselt, da ich maximale Traktion bevorzuge. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Am Bike verhalten sie sich so wie man es sich wünscht, maximaler Grip zum Schuh, ordentlich Auflagefläche und sonst unauffällig. Positiv ist uns aufgefallen: Die Pedale scheinen unverwüstlich. Durch die tiefen Tretlager, die moderne Bikes haben, kann es schon mal vorkommen, dass man ab und an einen Stein schrammt oder anderswo Bodenkontakt hat. Dies kann dem massiven Pedal aber nichts anhaben. Auch nach längerem Einsatz waren an dem Pedalkörper oder Lagern keine Alterungserscheinungen festzustellen.