Erste Hilfe Set Deuter First Aid Kit Active im Test

Das Deuter First Aid Kit Active fällt unter die kompaktesten Erste Hilfe Sets unserer Bestenliste. Dementsprechend prall gefüllt kommt das kleine Täschchen daher. Die Verarbeitung ist sauber, das Set wirkt größtenteils hochwertig. Deuter verwendet PFAS-freie recycelte und wasserabweisende Materialien für die Tasche. Die Ausstattung ist insgesamt schon recht umfangreich – wer aber noch mehr möchte, findet bei Deuter zwei größere Sets der gleichen Linie.

Preis: 26 €

26 € Gewicht: 203 g

203 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 13 x 8 x 11 cm

ca. 13 x 8 x 11 cm Enthaltene Teile: 29

29 Besonderheiten & Features: Trageriemen, eingenähte Notfallinfo

Handling & Innenleben

Das Deuter First Aid Kit Active lässt sich dank fast umlaufenden Reißverschlusses komplett aufklappen. Es verfügt über drei Innentaschen, eine davon ist auf die andere aufgesetzt. Der Inhalt ist so thematisch etwas sortiert und geordnet. Die Öffnungen sind aber klein und die Taschen prall gefüllt – deshalb gestaltet sich das Entnehmen von Utensilien etwas fummelig. Gerade in Notsituationen kann das Zeit und Nerven kosten. Dafür kann die eingenähte Notfallinfo helfen, einen klaren Kopf zu bewahren.

Die Ausstattung

Das Deuter First Aid Kit Active kommt mit folgender Ausstattung:

1x Verbandpäckchen M

1x Verbandpäckchen G

1x Dreieckstuch Vlies

1x Mull-elast

1x Vlies-Wundkompresse

1x Leinaplast WSV-Set, 20-teilig

1x Tape

1x Kleinschere

1x Latex-Handschuhe

1x Signalpfeife

Das Erste Hilfe Set ist für kleinere und größere Verletzungen gut ausgerüstet; allerdings vermissen wir eine Rettungsdecke. Bis auf die Schere macht die Ausstattung einen höherwertigen Eindruck. Als einziges Set in unserer Bestenliste findet man bei Deuter eine Rettungspfeife. Viele Rucksäcke haben diese aber schon im Riemen integriert, daher kann man hier gegebenenfalls Platz und etwas Gewicht sparen.