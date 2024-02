Radsport: Mads Pedersen setzt seine Erfolgsserie fort. Der Däne gewann nach dem gestrigen Prolog auch die heutige erste Etappe der Tour de la Provence.

Mads Pedersen gewinnt schon wieder

Der Däne ist aktuell kaum zu schlagen. Mads Pedersen (Lidl – Trek) feiert mit seinem Sieg auf der ersten Etappe der Tour de la Provence bereits seinen fünften Erfolg in dieser Saison. Nach 157,2 Kilometern von Aix-en-Provence nach Martigues ließ er dem Franzosen Axel Zingle (Cofidis) und dem Briten Samuel Watson (Groupama – FDJ) keine Chance. Auf Grund des strömenden Regens wurden die Zeiten für das Gesamtklassement bereits fünf Kilometer vor der Ziellinie genommen. Auch die Zeitbonifikationen wurden gestrichen. So konnte Tagessieger Mads Pedersen (Lidl – Trek) seine Führung in der Gesamtwertung nicht weiter ausbauen. Die vier Ausreißer konnten kurz vor der Zeitnahme vom Hauptfeld gestellt werden.

Jakob Söderqvist überzeugt im Prolog

Gestern gewann Mads Pedersen (Lidl – Trek) den Prolog vor seinem Teamkollegen Jakob Söderqvist (Lidl – Trek). Der Däne war nach fünf Kilometern in Marseille sechs Sekunden schneller als der junge Schwede, der im Vorjahr mit Rang zwei bei der nationalen Zeitfahrmeisterschaft erstmals auf sich aufmerksam machen konnte. Die achte Ausgabe der Tour de la Provence endet am Sonntag nach vier Etappen in Arles. Im Vorjahr konnte die kurze Rundfahrt durch die Provence wegen finanzieller Schwierigkeiten der Veranstalter nicht ausgetragen werden. Namhafte Fahrer konnten sich hier bereits in die Siegerliste eintragen. So gewann Nairo Quintana in den Jahren 2020 und 2022 die Gesamtwertung. Thomas Voeckler triumphierte 2016.