Radsport: Mads Pedersen hat den Auftakt des Critérium du Dauphiné für sich entschieden. Der Däne war im Massensprint nicht zu schlagen.

Mads Pedersen feiert seinen achten Sieg

Bereits zum achten Mal darf Mads Pedersen (Lidl – Trek) in diesem Jahr jubeln. Der Däne gewann den 172,5 Kilometer langen Auftakt des Critérium du Dauphiné mit Start und Ziel in Saint-Pourçain-sur-Sioule. Im Massensprint ließ er Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) aus Irland und Hugo Page (Intermarché – Wanty) aus Frankreich keine Chance. Ausschlaggebend für den Erfolg war einmal mehr die erstklassige Vorarbeit seiner Teamkollegen. Pedersen erwischte die Einfahrt in die letzte Rechtskurve perfekt und war dann einfach nicht mehr einzuholen. Damit wird er morgen im Gelben Trikot an den Start gehen. Wenn es am Ende den Col de la Loge hinauf geht, dürfte er allerdings die Führung in der Gesamtwertung direkt wieder verlieren.