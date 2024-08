Radsport: Mads Pedersen hat die vierte Etappe der Deutschland Tour gewonnen und damit eine perfekte Rundfahrt für Lidl – Trek ermöglicht. Alle fünf Tagessiege gingen an die US-Amerikanische Mannschaft. Der Däne darf sich auch über den Gesamtsieg freuen.

Pedersen gewinnt die Etappe und das GC

Auch am letzten Tag der Lidl Deutschland Tour war die Mannschaft Lidl – Trek nicht zu schlagen. Mads Pedersen hat alle Angriffe pariert, selbst attackiert und schließlich im Sprint einer kleinen Gruppe die Etappe gewonnen. Damit gehen alle fünf Tagessiege an die Mannschaft aus den USA. Auf den letzten fünf Kilometern hat sich eine kleine Gruppe aus dem Hauptfeld lösen können und den Tagessieg schließlich unter sich ausgemacht. Den Gesamtsieg ließ sich Mads Pedersen natürlich damit nicht mehr nehmen. Stark unterwegs war heute und auch an den vergangenen Tagen Florian Stork (Tudor). Als Tagesfünfter hat er sich noch auf Gesamtrang sieben verbessern können.

Nordhagen gewinnt die Bergwertung

Auf der 182,7 Kilometer langen Etappe von Annweiler am Trifels nach Saarbrücken haben über weite Strecken fünf Fahrer das Renngeschehen bestimmt. Javier Romo (Movistar), Joshua Huppertz (Lotto – Kern Haus), Oliver Mattheis (Bike Aid), Max Walscheid (Deutschland) und Alberto Bruttomesso (Bahrain – Victorious) bekamen einen Vorsprung von mehr als vier Minuten zugesprochen. Den Etappensieg konnten sie allerdings nicht unter sich ausmachen. Und auch wenn sie sich die heutigen Bergwertungen in Kalmit, Grossbundenbach und Ormesheim sicherten, konnten sie in den Kampf ums Bergtrikot nicht mehr eingreifen. Mit 15 Punkten auf dem Konto war Jorgen Nordhagen (Visma – Lease a Bike) nicht mehr einzuholen. Das Punktetrikot darf Jonathan Milan (Lidl – Trek) nach seinen drei Etappensiegen mit nachhause nehmen.