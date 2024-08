Radsport: Jonathan Milan hat nach dem Prolog und der ersten Etappe auch das heutige dritte Teilstück der Deutschland Tour für sich entschieden. Sein Teamkollege Mads Pedersen aber bleibt im Blauen Trikot.

Milan hält die weiße Weste von Lidl – Trek rein

Auch die vierte Etappe der Deutschland Tour 2024 geht an das Team Lidl – Trek. Nachdem Jonathan Milan die ersten beiden Tage jubeln durfte und Mads Pedersen gestern erfolgreich war, jubelte heute wieder der Italiener. Im Massensprint konnte er sich vor Max Kanter (Astana) durchsetzen. Leader Mads Pedersen fuhr den Sprint für seinen siegreichen Teamkollegen an, bleibt in der Gesamtwertung aber vorn. Auf dem 211,1 Kilometer langen Parcours von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen erlebten die Zuschauer ein spannendes Rennen. Vor allem auf den letzten zehn Kilometern wurde immer wieder attackiert. Schlussendlich sollte es – wie erwartet – dann aber doch zu einem Massensprint kommen.

Buitrago startet ein Himmelfahrtskommando

Lange prägte eine vierköpfige Fluchtgruppe das heutige Rennen. Mattéo Vercher (TotalEnergies), Jorgen Nordhagen (Visma – Lease a Bike), Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty) und Marius Mayrhofer (Tudor) konnten sich einen Vorsprung von mehreren Minuten erarbeiten. Rund 50 Kilometer vor dem Ziel versuchte Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) nach vorn zu springen. Dies gelang dem Kolumbianer schließlich auch. Dafür musste er jedoch über 20 Kilometer lang als Solist kämpfen. Anschließend löste er sich zusammen mit dem Franzosen Vercher. Doch auch dieses Duo konnte der Aufholjagd des Hauptfeldes nicht widerstehen.