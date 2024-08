Radsport: Jonathan Milan hat die erste Etappe der Lidl Deutschland Tour gewonnen. Nach seinem Sieg im Prolog gewann er heute im Massensprint in Heilbronn. Damit baut der Italiener seine Gesamtführung weiter aus.

Das Team Lidl – Trek hat nach dem gestrigen Prolog auch die erste Etappe der Lidl Deutschland Tour für sich entschieden. Jonathan Milan war im Massensprint nach 176,3 Kilometern von Schweinfurt nach Heilbronn nicht zu schlagen. Angefahren von seinem dänischen Teamkollegen Mads Pedersen vollendete der Italiener die perfekte Vorarbeit seiner gesamten Mannschaft. Damit baut er die Führung in der Gesamtwertung aus. Rang zwei sicherte sich der Belgier Jordi Meeus (Bora – hansgrohe) vor dem Deutschen Max Kanter (Astana). Bester Fahrer eines Continental-Teams war Joshua Huppertz (Lotto Kern-Haus PSD Bank) auf Platz zehn.

Viel ist auf der ersten Etappe der Deutschland Tour 2024 zunächst nicht passiert. Erst nach rund 100 Kilometern bildete sich die drei Mann große Ausreißergruppe. Anton Lennemann (Bike Aid), Nick Bangert (Lotto Kern-Haus PSD Bank) und Ben Jochum (Lotto Kern-Haus PSD Bank) bildeten das deutsche Fluchttrio. Nachdem Lennemann die Bergwertung in Kupprichhausen gewann, sehnte sich Bangert dem Zielort entgegen. Der erst 19-Jährige – der in drei Tagen Geburtstag hat – wurde in Heilbronn geboren und setzte ca. 30 Kilometer vor dem Ziel zum Solo an. Er sollte es tatsächlich schaffen, als erster Fahrer Heilbronn zu erreichen. Bis zur Bergwertung am Jägerhaus reichte es aber nicht. Aus dem Peloton heraus kam es zu mehreren Angriffen. Entscheidend absetzen konnte sich aber niemand. So entschied ein Massensprint über den Ausgang der Etappe.

Leider verpasst haben die Fans der Lidl Deutschland Tour das Finale auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal ZDF. Da um 17 Uhr die Nachrichtensendung ZDFheute begann, wurden die linearen Zuschauer auf den Internet-Livestream vertröstet. Anschließend kam es in Sozialen Medien – wenig verwunderlich – zu einem Shitstorm.

