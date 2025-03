Radsport: Jonathan Milan hat die Schlussetappe für sich entschieden. Der Italiener gewann den Massensprint in San Benedetto del Tronto souverän. Den Gesamtsieg der 60. Ausgabe von Tirreno-Adriatico ließ sich der Spanier Juan Ayuso nicht mehr nehmen.

Sieg für Jonathan Milan (Lidl-Trek). Nach 147 Kilometern von Porto Potenza Picena nach San Benedetto del Tronto hatte der Italiener die schnelleren Beine und überquerte die Ziellinie vor dem Iren Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) und dem Niederländer Olav Kooij (Visma – Lease a Bike). Wenige Meter vor der Ziellinie kam es erneut zu einem Massensturz.

Das Blaue Trikot des Gesamtführenden ließ sich Juan Ayuso (UAE) nicht mehr nehmen. Der Spanier feiert damit erstmals den Gesamtsieg dieser italienischen Rundfahrt. Im Vorjahr musste sich der mittlerweile 22-Jährige mit Rang zwei hinter dem Dänen Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) begnügen. Diesen Platz belegt diesmal Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Der Italiener brachte sich im Zeitfahren in eine gut Position und verlor auf der gestrigen Bergetappe nur wenig Zeit. Heute überholte er seinen Landsmann Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), indem er beim Zwischensprint Bonussekunden sammelte. Die Punktewertung geht an den heutigen Etappensieger Jonathan Milan (Lidl-Trek). Dessen italienischer Landsmann Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) darf sich über den Gewinn des Bergtrikots freuen.

Jonathan Milan wins the final stage of Tirreno-Adriatico! Nasty crash for (Magnier?) there. I hope he’s fine. #TirrenoAdriatico2025 https://t.co/Qb6uSPwAxp pic.twitter.com/C2q5PSxZMa

— Eemeli (@LosBrolin) March 16, 2025