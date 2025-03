Radsport: Der beste Zeitfahrer der Welt hat wieder einmal seine Qualität unter Beweis gestellt. Filippo Ganna gewann das Zeitfahren von Tirreno-Adriatico souverän und trägt damit morgen das Führungstrikot.

Ganna fährt in einer anderen Liga

Wieder einmal hat er gezeigt, warum er als bester Zeitfahrer seiner Generation gilt. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) hat das Zeitfahren und damit den Auftakt der Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Satte 23 bzw. 28 Sekunden war der Italiener in seiner Heimat schneller als Juan Ayuso (UAE) und Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck), obwohl der Parcours mit Start und Ziel in Lido di Camaiore insgesamt nur 11,5 Kilometer lang war.

Ayuso ist der Topfavorit

Sieben Etappen entscheiden auch in diesem Jahr wieder über den Sieger dieser Rundfahrt. Die 60. Austragung der Fernfahrt Tirreno-Adriatico kommt ohne viele Highlights aus. Nur die Etappe am Samstag nach Frontigano wird als Bergetappe eingeordnet, alle anderen Teilstücke gelten als Hügeletappen.Am Sonntag endet die Rundfahrt in San Benedetto del Tronto. Unter anderem stehen mit Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Thomas Pidcock (Q36.5), Adam Yates (UAE) und Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) einige namhafte Fahrer am Start. Nach seiner starken Leistung im Zeitfahren gilt es aber wohl vor allem Juan Ayuso (UAE) zu schlagen. Der Spanier wurde im Vorjahr nur von Jonas Vingegaard geschlagen, der diesmal aber nicht mit dabei ist.