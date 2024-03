Radsport: Juan Ayuso hat den Auftakt von Tirreno – Adriatico gewonnen. Der Spanier war beim Zeitfahren in Lido di Camaiore eine Sekunde schneller als Top-Favorit Filippo Ganna.

Ayuso rast ins Blaue Trikot

Dass Juan Ayuso (UAE) ein guter Zeitfahrer ist und ein sehr guter Kletterer, ist längst bekannt. Dass er in einem nicht allzu bergigen Zeitfahren mit Top-Besetzung aber alle hinter sich lassen kann, dürfte auch für die Betroffenen neu sein. Nach zehn Kilometern mit Start und Ziel in Lido di Camaiore war der Spanier letztlich eine Sekunde schneller unterwegs als der Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Das Podium komplettiert mit zwölf Sekunden Rückstand sein Landsmann Jonathan Milan (Lidl – Trek). Morgen wird die 59. Austragung von Tirreno-Adriatico über 198 Kilometer von Camaiore nach Follonica fortgesetzt. Es wird ein Massensprint erwartet. Die Rundfahrt endet am Sonntag in San Benedetto del Tronto.