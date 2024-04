Radsport: Brandon McNulty hat das Zeitfahren der Tour de Romandie für sich entschieden. Der US-Amerikanische Zeitfahrmeister profitierte dabei stark vom danach einsetzenden Regen. Neuer Gesamtführender aber ist sein Teamkollege Juan Ayuso aus Spanien.

McNulty nutzt seine frühe Startzeit

Das 15,5 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Oron geht an Brandon McNulty (UAE). Der Zeitfahrmeister aus den USA konnte sich mit einem Vorsprung von 13 bzw. 15 Sekunden vor seinem Landsmann Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) und seinem österreichischen Teamkollegen Felix Großschartner (UAE) durchsetzen. Als die Top-Fahrer auf die Strecke gelassen wurden, fing es an zu regnen. Auf nasser Fahrbahn hatten sie es natürlich schwer, an die besten Zeiten heranzukommen. Eine starke Leistung zeigte trotz des Wetters Juan Ayuso (UAE). Als Tagesvierter verlor der Spanier lediglich 21 Sekunden auf den Sieger. Damit hat er die Gesamtführung der 77. Tour de Romandie übernommen.