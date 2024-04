Radsport: Florian Lipowitz hat auf der Königsetappe der Tour de Romandie die deutschen Fans begeistert. Der Deutsche fuhr hinter Etappensieger Richard Carapaz als Tageszweiter über die Ziellinie.

Lipowitz ist jetzt Gesamtdritter

Die Königsetappe der 77. Tour de Romandie geht an Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Der Ecuadorianer gewann die Bergankunft in Leysin. Da der bisherige Gesamtführende Juan Ayuso (UAE) heute keinen guten Tag hatte und viel Zeit verlor, muss er sein Leaderjersey an den Tagesdritten Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) abgeben. In Deutschland jedoch wird man vorwiegend über den heutigen Zweiten sprechen. Denn Florian Lipowitz (Bora – hansgrohe) hat mit seinen Kletterqualitäten absolut begeistert. Zeitgleich mit dem Etappensieger rollte der erst 23-Jährige über die Ziellinie. Fast hätte er mit seinem starken Antritt noch den Tagessieg einfahren können. In der Gesamtwertung liegt Lipowitz nun auf Rang drei – hinter Teamkollege Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) und dem neuen Gesamtführenden Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers).

Ineos Grenadiers übernimmt Verantwortung

Vier Ausreißer haben sich auf der 151,7 Kilometer langen Etappe von Saillon nach Leysin aus dem Hauptfeld abgesetzt und das Rennen bis in den Schlussanstieg hinein geprägt. Bart Lemmen (Visma – Lease a Bike), Clement Berthet (Decathlon Ag2r La Mondiale), Raul Garcia Pierna (Arkea – B&B Hotels) und Nelson Oliveira (Movistar) wurde allerdings kein großer Vorsprung gewährt. Berthet wurde als letzter Ausreißer rund fünf Kilometer vor dem Ziel gestellt. Vor allem die britische Mannschaft Ineos Grenadiers hielt das Tempo im Hauptfeld hoch.