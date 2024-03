Radsport: Jonas Vingegaard hat die fünfte Etappe von Tirreno-Adriatico für sich entschieden. Nach einem 30 Kilometer langen Solo konnte der Däne seinen nächsten Saisonsieg in aller Ruhe genießen. Damit erobert der zweifache Toursieger auch die Gesamtführung.

Vingegaard ist eine Klasse für sich

Mit einer weiteren Demonstration seiner Stärke hat Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) seinen siebten Saisonsieg eingefahren. Auf dem 144 Kilometer langen Teilstück von Torricella Sicura nach Valle Castellana attackierte der Däne bereits 30 Kilometer vor dem Ziel und sorgte früh für klare Verhältnisse. Dahinter mühten sich seine Kontrahenten ab, um den Rückstand in Grenzen zu halten. Dies gelang während er furiosen Fahrt Vingegaards aber nur teilweise. Bei Tirreno-Adriatico geht es nach dem heutigen Teilstück wohl nur noch um Rang zwei – sollte Vingegaard morgen genau so weiterfahren. Dann nämlich steht die sechste Etappe hinauf zum Monte Petrano auf dem Programm, die Königsetappe dieser Rundfahrt.

Del Toro ackert für Ayuso

Fünf Kilometer vor dem Gipfel des San Giacomo ging Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) bereits in die Offensive. Der Däne war nur mit einem großen Kettenblatt unterwegs und wusste wohl schon vor Beginn der Etappe, was für einen Ritt er vor hat. Rund 30 Kilometer waren es noch bis zur Ziellinie. Doch der Vorsprung zu seinen Verfolgern stieg stetig an. Als es in die Abfahrt hineinging, hatten Jai Hindley (Bora – hansgrohe), Isaac del Toro (UAE), Juan Ayuso (UAE), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Thyman Arensman (Ineos Grenadiers), Ivan Sosa (Movistar) und Cian Uijtebroeks (Visma – Lease a Bike) bereits einen Rückstand von einer Minute. Während sich der zuletzt genannte Belgier natürlich mit der Nachführarbeit völlig zurückhielt, erwies sich vor allem del Toro als absoluter Edelhelfer für Kapitän Ayuso. Dennoch wuchs der Abstand weiter an. Als Zweiter über die Ziellinie fuhr im Verfolgersprint Ayuso vor Hindley.

10 Ausreißer – Leader Milan früh abgehängt

Mit viel Hoffnung auf den Tagessieg haben sich zehn Fahrer in die Offensive begeben. Darunter befanden sich unter anderem mit Magnus Cort (Uno-X Mobility), Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step) und Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) auch sehr namhafte und äußerst starke Profis. Da vor allem die Mannschaft Visma – Lease a Bike das Tempo im Peloton aber von Beginn an hochhielt, kam die Gruppe nicht wirklich weit davon und wurde schon am Fuße des San Giacomo wieder eingeholt. Leidtragender von dieser hart gefahrenen Etappe war auch der Gesamtführende. Jonathan Milan (Lidl – Trek) verlor früh den Anschluss.

Chris Froome gibt mit Kahnbeinbruch auf

Zur heutigen fünften Etappe von Tirreno-Adriatico konnten einige Fahrer auf Grund von Verletzungen nicht mehr antreten. Der namhafteste unter ihnen ist Chris Froome (Israel – Premier Tech). Der vierfache Sieger der Tour de France erlitt bei seinem Sturz auf dem zweiten Teilstück einen Kahnbeinbruch. Auch Rune Herregodts (Intermarché – Wanty), Kristian Sbaragli (Corratec – Vini Fantini) und Anthony Delaplace (Arkéa – B&B Hotels) sind nicht mehr mit dabei.