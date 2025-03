Radsport: Juan Ayuso hat die sechste Etappe von Tirreno-Adriatico gewonnen und damit auch die Gesamtführung von Filippo Ganna übernommen. Der Spanier war bei der Bergankunft der deutlich stärkste Kletterer und steht nun vor dem Gesamtsieg.

Die 60. Ausgabe von Tirreno-Adriatico scheint entschieden. Auf der 163 Kilometer langen Etappe von Cartoceto nach Frontignano hat Juan Ayuso (UAE) wie angekündigt ernst gemacht. Der Spanier attackierte im Schlussanstieg mehrfach und konnte damit nach und nach seine Kontrahenten abschütteln. Auf den letzten drei Kilometern war er als Solist unterwegs und fuhr sich einen komfortablen Vorsprung heraus. Damit tauscht er das Weiße Trikot des besten Jungprofis gegen das Blaue Trikot des Gesamtführenden. Hinter ihm kletterten Tom Pidcock (Q36.5) und Jai Hindley (RB – Bora – hansgrohe) auf die Plätze zwei und drei.

Obwohl die Ausreißer mit über zwei Minuten Vorsprung zehn Kilometer vor dem Ziel noch Chancen auf den Tagessieg hatten, sollten sie am Ende des Tages trotzdem chancenlos sein. Denn bei der Anfahrt in den Schlussanstieg hinein wollten alle Teams ganz vorne sein. Als das UAE Team Emirates dann in Person von Isaac del Toro im Anstieg das Tempo noch einmal forcierte, flog das Hauptfeld völlig auseinander. Rund vier Kilometer vor dem Ziel begann dann Juan Ayuso (UAE) mit seinen Attacken. Zunächst konnten Tom Pidcock (Q36.5) und Jai Hindley (RB – Bora – hansgrohe) noch folgen. Doch als der Spanier im Weißen Trikot wieder und wieder angriff, war es auch um die beiden geschehen.

Since 2020, the winner of the Queen Stage has won #TirrenoAdriatico.

➡️ Juan Ayuso has become the new virtual Maglia Azzurro. #TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/LZMsAnA7s2

— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2025