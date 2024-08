Radsport: Mads Pedersen hat die zweite Etappe der Deutschland Tour 2024 für sich entschieden. Damit beschert der Däne seiner Mannschaft Lidl – Trek den dritten Sieg am dritten Tag und übernimmt das Blaue Trikot von seinem Teamkollegen Jonathan Milan.

Etappensieg für Lidl – Trek. Nichts Neues also bei der Lidl Deutschland Tour 2024 – könnte man meinen. Doch heute jubelte nicht Jonathan Milan, sondern Teamkollege Mads Pedersen. Der Däne war im Sprint eines Trios nach 174,6 Kilometern von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd schneller als Tobias Johannessen (Uno-X) und Archie Ryan (EF Education – EasyPost). Auf dem abschließenden Rundkurs kam es hinauf nach Oberbettringen zu zahlreichen Angriffen, so dass das Peloton immer kleiner wurde und schlussendlich drei Profis entwischen konnten. Sehr stark präsentierten sich auch einige deutsche Fahrer. Jonas Rutsch (EF Education – EasyPost), Tobias Müller (Deutschland) schafften es in die Top Ten. Nur knapp den Sprung in die Spitzengruppe verpasste im Anstieg Marco Brenner (Tudor).

Nach seinen zwei Etappensiegen muss Jonathan Milan (Lidl – Trek) nun sein Blaues Trikot abgeben. Der Italiener konnte der Tempoverschärfung im Peloton hinauf nach Lauterburg nicht mehr folgen. Auch die Fluchtgruppe des Tages um Dario Igor Belletta (Visma – Lease a Bike), Miguel Heidemann (Deutschland) und Dawit Yemane (Bike Aid) wurde in diesem Anstieg gestellt. Da sich das Trio aber die Bergwertungen zuvor sichern konnte, stehen alle drei Fahrer nun mit vier Zählern an der Spitze dieser Sonderwertung.

THREE IN A ROW!

Mads Pedersen takes the win on Stage 2 of Deutschland Tour after a very late attack to make it three wins in three days for Lidl-Trek! #roadcycling #cycling pic.twitter.com/ngT3Zb7lds

— Eurosport (@eurosport) August 23, 2024