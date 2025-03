Radsport: Mads Pedersen hat mit einer beeindruckenden Vorstellung das Eintagesrennen Gent – Wevelgem für sich entschieden. Der dänische Ex-Weltmeister attackierte weit vor dem Ziel und ließ sich trotz intensiver Nachführarbeit mehrerer Teams nicht mehr einholen. Damit gelingt Pedersen auch das längste erfolgreiche Solo der bisherigen Saison.

Mit einer beeindruckenden Leistung hat Mads Pedersen (Lidl – Trek) das Eintagesrennen Gent – Wevelgem gewonnen. Der Däne war auf dem 250,3 Kilometer langen Parcours von Ypres bis zum Ziel in Wevelgem nicht zu bremsen. Bereits 85 Kilometer vor dem Ziel trat der Ex-Weltmeister erstmals an, um eine Windkante und den darauffolgenden Hügel für eine erste Selektion zu nutzen. 15 Kilometer später attackierte er erneut und schüttelte somit nach und nach seine Begleiter ab. Auf den letzten Kilometern gelang es dem Peloton trotz vereinter Kräfte nicht, den Abstand auf Pedersen merklich zu reduzieren. Damit stellt der 29-Jährige erneut unter Beweis, dass er in diesem Jahr zu den stärksten Klassiker-Jägern gehört und damit auch zu den Favoriten auf einen Sieg bei der Flandern-Rundfahrt am nächsten Wochenende. Neben ihm stehen auf dem Podium der Belgier Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) und Teamkollege Jonathan Milan (Lidl – Trek) aus Italien.

Pedersen goes over Kemmelberg, the last climb of the day with 2 minutes over the peloton. It’s over. Go Mads! #GW25 pic.twitter.com/grRGDNYGYS

— Mihai Simion (@faustocoppi60) March 30, 2025