Radsport: Der letzte Tag hätte eine Triumphfahrt für die Sieger der Vuelta a Espana 2025 werden sollen – doch er wurde zur Farce. Erneut haben pro-palästinensische Demonstranten die Straßen blockiert und damit das Rennen zum Abbruch geführt.

Demonstranten stoppen das Peloton

Man könnte sagen, die Vuelta a Espana 2025 hat heute ihr bezeichnendes Ende gefunden. Über die vergangenen drei Wochen wurden mehrfach Etappen gekürzt, da pro-palästinensische Demonstranten die Sicherheit der Fahrer gefährdeten. Heute gipfelte eine weitere Demonstration darin, dass das Rennen komplett abgebrochen werden musste. Die zahlreichen Radsportfans vor dem Fernseher und an der Strecke bekamen nur wenige Kilometer Radsport zu sehen, bevor alles zum Stillstand kam. Hunderte pro-palästinensische Demonstranten blockierten die Straßen Madrids. Die Veranstalter sahen sich dazu gezwungen, das Rennen abzubrechen und nicht mehr fortzuführen. Damit wurden nur auf 19 der 21 Etappen Sieger gekürt.







Vingegaard gewinnt die Vuelta a Espana

Nach der heutigen Schlussetappe ist die 80. Austragung der Vuelta a Espana Geschichte. Neben Gesamtsieger Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) aus Dänemark stehen auf dem Podium der Portugiese Joao Almeida (UAE – XRG) und der Brite Thomas Pidcock (Q36.5). Damit hat es nach Jose Rujano erstmals seit den Giro d’Italia 2005 wieder ein Fahrer eines Zweitdivisionärs unter die Top drei einer Grand Tour geschafft. Leidtragender ist Jai Hindley (RB – Bora – hansgrohe). Der Australier verpasst um nur 30 Sekunden das Podium. Und auch Teamkollege Giulio Pellizzari (RB – Bora – hansgrohe) wird nicht ganz glücklich sein. Der Italiener verlor das Weiße Trikot des besten Jungprofis am letzten Berg doch noch an den US-Amerikaner Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech).

UAE – XRG holt sieben Etappen und die Teamwertung

Nichts mehr zu befürchten hatten am letzten Tag Mads Pedersen (Lidl – Trek) und Jay Vine (UAE – XRG). Während der Däne bereits als Sieger in der Punktewertung feststand, galt selbiges für den Australier in der Bergwertung. Erfolgreichste Mannschaft der Vuelta a Espana 2025 war ohne Zweifel das Team UAE – XRG. Neben dem Gewinn der Teamwertung dürfen sie sich trotz Abwesenheit ihres Superstars Tadej Pogacar über sieben Etappensiege freuen.

Live view from Madrid, protestants destroying the barriers and the Vuelta is stopped. #LaVuelta25 pic.twitter.com/1MnNKaZ3pO



— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

This is crazy



The race had to be stopped. #LaVuelta25 pic.twitter.com/BdwfuDut58 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025







We all feared that it will happen and it happened, the Vuelta had to be stopped because of these „protests“. #LaVuelta25 pic.twitter.com/G2UhNsLLlf — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025







Results powered by FirstCycling.com