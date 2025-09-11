Radsport: Filippo Ganna hat das Zeitfahren auf der 18. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Italiener konnte sich hauchdünn vor Jay Vine durchsetzen, der damit seinen dritten Tageserfolg verpasst. In der Gesamtwertung gelang es Joao Almeida näher an Jonas Vingegaard heranzurücken.

Ganna bezwingt Vine um eine Sekunde

Sieg für Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Der Italiener hat das Zeitfahren in Valladolid um eine bzw. acht Sekunden vor Jay Vine (UAE – XRG) und Joao Almeida (UAE – XRG) gewonnen. Auf Grund von erneuten pro-palästinensischen Protesten gegen das Team Israel – Premier Tech wurde der Parcours von eigentlich 27,2 Kilometern auf 12,2 Kilometer verkürzt. In der Gesamtwertung bleibt weiterhin Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) in Führung. Doch der heutige Tagesdritte Almeida st näher an ihn herangerückt. Den Dänen und dem Portugiesen trennen nun nur noch 40 Sekunden.





