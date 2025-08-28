Radsport: Jay Vine hat die sechste Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Der Australier konnte sich aus einer starken Fluchtgruppe heraus durchsetzen und feiert nach dem gestrigen Sieg im Teamzeitfahren nun seinen zweiten Erfolg in Folge.

Vine siegt souverän als Ausreißer

Der Tagessieg geht an Jay Vine (UAE – XRG). Der Australier gewann die 170,3 Kilometer lange Bergetappe von Olot nach Pal. Andorra als Ausreißer souverän. Schon vor dem Schlussanstieg konnte er den Unterschied machen und sich von seinen Begleitern lösen. Aber auch der heutige Zweite darf sich freuen: Torstein Træen (Bahrain – Victorious) aus Norwegen übernimmt mit einem Vorsprung von 31 Sekunden auf den Franzosen Bruno Armirail (Decathlon Ag2r La Mondiale) die Führung in der Gesamtwertung.







Ayuso, Gaudu und Landa verlieren Zeit

Die Frage der Kapitänsrolle in der Mannschaft UAE – XRG hat sich am heutigen Tag ganz automatisch geklärt. Joao Almeida war deutlich stärker als sein Teamkollege Juan Ayuso. Damit ist der Portugiese nun alleiniger Kapitän seiner Mannschaft. Der Spanier hingegen erleidet nach seinem Rückschlag beim Giro d’Italia eine weitere herbe Niederlage. Auch David Gaudu (Groupama – FDJ), der vor wenigen Tagen noch eine Etappe gewinnen und das Rote Trikot erobern konnte, büßte Zeit ein, ebenso wie Mikel Landa (Soudal – Quick-Step).

