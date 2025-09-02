Radsport: Jay Vine hat die zehnte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden und damit seinen Vorsprung in der Bergwertung weiter ausgebaut. Neuer Mann im Roten Trikot ist Jonas Vingegaard.

Vine gewinnt in El Ferial Larra Belagua

Mit seinem dritten Etappensieg bei der diesjährigen Vuelta a Espana hat Jay Vine (UAE – XRG) noch einmal unter Beweis gestellt, dass er einer der stärksten Kletterer ist. Der Australier gewann aus einer Fluchtgruppe heraus erneut souverän und baut damit seinen Vorsprung in der Bergwertung weiter aus. Nach 175,3 Kilometern von Parque de la Naturaleza Sendaviva nach El Ferial Larra Belagua sollten sich dahinter auch die Favoriten bekämpfen. Joao Almeida (UAE – XRG) versuchte es mehrfach. Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) blieb aber souverän und ließ sich keine Zeit abnehmen. Dafür erhielt er im Ziel das Rote Trikot. Der bisherige Leader Torstein Træen (Bahrain – Victorious) verlor sieben Kilometer vor dem Ziel den Anschluss an die Favoritengruppe und damit auch jede Chance, sein Rotes Trikot noch einmal zu verteidigen.







Juan Ayuso verlässt UAE – XRG

Über 20 Ausreißer haben sich heute in die Offensive gewagt. Noch vor Beginn des Schlussanstiegs versuchte sich Alec Segaert (Lotto) als Solist. Im Anstieg angekommen, setzten sich Pablo Castrillo (Movistar) und später Jay Vine (UAE – XRG) ab. Gar nicht mehr an den Start gegangen ist heute nach dem ersten Ruhetag Casper van Uden (Picnic PostNL) aus den Niederlanden. Der Spanier Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels) musste während der Etappe aufgeben. Die Schlagzeilen bestimmte während des Ruhetages Juan Ayuso (UAE – XRG). Der Spanier wird seine Mannschaft nach der Saison – trotz laufenden Vertrages – vorzeitig verlassen. In den vergangenen zwei Jahren ist er mehrfach durch sein unprofessionelles Verhalten aufgefallen, da er seinen Teamkameraden als Helfer keine Hilfe war und sich nicht unterordnen wollte.