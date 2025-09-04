RadsportStraßenradsportVuelta a España

Vuelta a Espana #12: Ayuso holt den nächsten Sieg für UAE

by

Ayuso Vuelta a Espana

Radsport: Juan Ayuso hat die zwölfte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Damit feiert der umstrittene Spanier seinen zweiten Tagessieg. Im Kampf ums Rote Trikot kam es zu keinen Veränderungen.

Ayuso Vuelta a Espana

Ayuso lässt Romo keine Chance

Sage und schreibe 53 Ausreißer haben sich auf dem 144,9 Kilometer langen Weg von Laredo nach Los Corrales de Buelna aus dem Hauptfeld abgesetzt. Im letzten Anstieg des Tages lösten sich mit Juan Ayuso (UAE – XRG) und Javier Romo (Movistar) zwei Spanier und durften den Etappensieg unter sich ausmachen. Ayuso – der auf den letzten Kilometern immer wieder die Führung verweigerte – ließ Romo im Sprint schließlich keine Chance. Damit feiert er bereits seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Vuelta a Espana. Sein Team UAE – XRG darf sich über nun fünf Tagessiege freuen.

Stichworte:Javier RomoJuan AyusoNewsVuelta a Espana

Über Michael Behringer

Radsport mit all seinen Taktiken, Etappenanalysen, Platzierungen und Prognosen sind die große Leidenschaft von Michael Behringer. Im Jahr 1996 hat er seine erste Tour de France verfolgt. Seitdem beobachtet er nahezu jedes Rennen. Seine Passion Radsport begleitet ihn also seit über zwei Jahrzehnten. Ein Ende ist nicht in Sicht.