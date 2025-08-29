Radsport: Juan Ayuso hat die siebte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Der Spanier gewann als Ausreißer souverän. Im Roten Trikot bleibt der Norweger Torstein Træen.
Ayuso holt sich den Tagessieg
Gestern hat er im Kampf um den Gesamtsieg wertvolle Zeit eingebüßt, heute hat er sich zurück gemeldet. Juan Ayuso (UAE – XRG) war stärkster Ausreißer und entschied das siebte Teilstück souverän für sich. Der Spanier hatte nach 188 Kilometern von Andorra la Vella nach Cerler (Huesca La Magia) über eine Minute Vorsprung auf Marco Frigo (Israel – Premier Tech). Den Port del Cantó hinauf hat sich die später 13 Mann große Fluchtgruppe des Tages gebildet. Der Kampf ums Rote Trikot entbrannte aber auch im Schlussanstieg nicht, so dass Torstein Træen (Bahrain – Victorious) ohne Zeitverlust Gesamtführender bleibt.
Morgen: Massensprint
Morgen wird in Zaragoza ein klassischer Massensprint erwartet, ehe am Sonntag wieder die Kletterer gefragt sind. Auf dem Weg zum Wintersportort Estación de Esquí de Valdezcaray sind zwar kaum Hindernisse zu bewältigen, der Schlussanstieg aber ist immerhin 13,3 Kilometer lang und im Durchschnitt 5,3 Prozent steil. Große Abstände unter den Topfavoriten werden nicht erwartet. Am Montag gibt es bei der 80. Ausgabe der Vuelta a Espana den ersten Ruhetag.
Orgullo. Corazón. Y muchas patas ❤️
Juan Ayuso corona en solitario el Port del Cantó.#LaVuelta25 pic.twitter.com/vZp5q6OFGV
